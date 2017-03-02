Gazete Altındağ 13 Yaşında

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların halka duyurulması için Altındağ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından...

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların halka duyurulması için Altındağ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2005 yılında yayın hayatına başlayan Gazete Altındağ bülteni 13 yaşına girdi.

2005 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Gazete Altındağ, 13 yılda 163 sayını çıkardı. Altındağ'ın değişim ve dönüşümünü belgeleyen Gazete Altındağ'ın geçmiş sayılarından oluşan sergi Belediye Başkanı Veysel Tiryaki tarafından açıldı. Sergide Gazete Altındağ'ın 70'e yakın kapak tasarımı yer aldı.

2005'ten bugüne hem Altındağ'ın hem de Altındağ Belediyesinin kat ettiği mesafeyi gösteren gazete manşetlerini davetlilerle birlikte inceleyen Başkan Tiryaki, "Bu tür gazeteler belediyenin faaliyetlerini halka duyurmak için çıkarılıyor. Kendi personelimizle çıkarıyoruz. Ara vermeden çıkarıyoruz. Sınırlı bütçe ve sınırlı sayıda insanla çıkarıyoruz. Bugüne kadar devam etti. Bugünler geçtiğinde geriye baktığımızda Altındağ'ın bu sürecini bu gazete sayfalarından belleğimize almış oluyoruz" dedi.

Altındağ'ın değişim sürecinin altını çizen Tiryaki, "Bu gazeteler çok şey anlatıyor. 12 yıldaki Altındağ'daki gelişimi görüyoruz. Altındağ hızla gelişen Ankara'nın kalbinde bir ilçe. 12 yılda verilen mücadele ile geldiğimiz noktaları görüyoruz. Temennim daha uzun soluklu olsun, Bu bir hizmet mücadelesi, her şey Altındağ için olsun" diye konuştu.

Tiryaki, sergiye katılan davetlilerle birlikte Gazete Altındağ'ın 13. yıl pastasını kesti, Ardından da sergiyi gezdi.