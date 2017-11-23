Gazeteci Kemal Gümüş, Tel Aviv’den Sınır Dışı Edildi

Gazeteci Kemal Gümüş, Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle Tel Aviv'den sınır dışı edildi.

Gazeteci Kemal Gümüş, Mavi Marmara yolcusu olduğu gerekçesiyle Tel Aviv'den sınır dışı edildi.

Kudüs'e kutsal mekanları ziyaret etmek için giden gazeteci Kemal Gümüş, İsrail'in başkentindeki Uluslararası Tel Aviv Ben Gurion Havaalanı'ndan deport edildi. Gümüş, Tel Aviv'den deport edilişini kişisel Twitter hesabından "Mavi Marmara yolcusu olduğum gerekçesiyle Kudüs'e gitmek için geldiğim Tel Aviv'den deport ediliyorum" ifadeleriyle duyurdu.