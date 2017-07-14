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Gazeteci Okay Gönensin Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Gazeteci Okay Gönensin Son Yolculuğuna Uğurlandı
İstanbul'da dün sabah vefat eden Gazeteci Okay Gönensin, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da dün sabah vefat eden Gazeteci Okay Gönensin, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

67 yaşındaki Gazeteci Okay Gönensin dün sabaha karşı hayatını kaybetmişti. Son olarak Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Gönensin için bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Okay Gönensin son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri de onu yalnız bırakmadı. Sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim Okay Gönensin'in cenaze namazına katıldı. Okay Gönensin'in cenazesi kılınan namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan TBMM Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, Okay Gönensin ile çok uzun zaman önce tanıştığını ifade ederek, "Okay Gönensin çok değerli bir gazeteciydi, iyi bir insandı. Bugün ebedi yolculuğuna çıkıyor Allah rahmet eylesin. Benim Maliye Bakanlığındaki idari görevlerim sırasında kendisiyle beraberliğim olmuştu. O zaman tanışmıştık. Rahatsızlığını bilmiyorum, ölümü beni son derece üzdü. Şüphesiz ki sadece beni değil arkadaşlarını, ailesini de çok üzmüştür" dedi.

Okay Gönensin kimdir?

Okay Gönensin, 1950 yılında Sarıkamış'ta doğdu. En son Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Okay Gönensin, Saint Joseph Fransız Lisesinden 1967'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden de 1972 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1975 yılında Cumhuriyet'te başladı. Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star yazı işleri müdürü, yayın koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, köşe yazarlığı ve başyazar olarak çalıştı. 2002 yılında Sabah Gazetesi'nden ayrılarak Vatan Gazetesi'ni kurdu ve "Bağımsız Gazeteciler Grubu" arasında yer aldı.

Gazeteci Okay Gönensin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Okay Gönensin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Okay Gönensin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Okay Gönensin Son Yolculuğuna Uğurlandı

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