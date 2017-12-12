Gazeteci Ünver, Mersin Tarihini Ve Gazeteciliği Anlattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Kütüphane Söyleşi Günleri" kapsamında Gazeteci, Yazar Fikret Ünver, "Mersin Tarihi...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Kütüphane Söyleşi Günleri" kapsamında Gazeteci, Yazar Fikret Ünver, "Mersin Tarihi ve Gazetecilik" üzerine söyleşi gerçekleştirerek, kitabını imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersinlileri yazarlarla buluşturduğu "Kütüphane Söyleşi Günleri" kapsamında gerçekleştirilen programların ikincisi, Gazeteci, Yazar Fikret Ünver ile yapıldı. Düzenlenen söyleşide "Mersin Tarihi Üzerine" adlı kitabını tanıtan Ünver, Mersin tarihi, gazetecilik ve mesleğin bilinmeyenleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Öğrenmenin sınırı olmadığını belirten Ünver, "Mersin Tarihi Üzerine adlı araştırmam, öğrendiklerimi kitaplaştırmaktan ibarettir. Bu çalışma, öğrendiklerini kafasında mezarına götürmek yerine milletiyle paylaşmak isteyen bir faninin kendince dünden yarına bir şeyler aktarma çabasıdır. Bu kitapta özne insandır. İnsanların olaylara etkileri, olayların da insanları nasıl biçimlendirdiği örneklendirilmiştir. Bu kitabı hiçbir karşılık beklemeden yazmış ve birinci baskısını 1998'de emekli maaşımla yaptırmıştım. İkinci baskısını gerçekleştirip bilinmeyenleri daha geniş alanda yayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve kadirşinas Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ederim" dedi.

12 Haziran 1998 yılında Mersin Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği "Meslek Etiği" konulu Meslek İçi Eğitim Semineri'nde okuduğu "Bir Mesleğin Ardından" başlıklı yazısını dinleyiciler ile paylaşan Ünver, Türkiye'de gazetecilik yapmanın zorlaştığını dile getirdi. Gazeteciliğin ve Anadolu basınının geçtiği süreçten söz eden Ünver, aslında gazeteciliğin bir yaşam biçimi olduğunu ve gazetecinin yaşamı boyunca her türlü olayla karşılaşabileceğini anlattı. Genç gazetecilere önerilerde bulunan Ünver, anlayabilen ve yorumlayan kuşakların yetişmesinin önüne set çekildiğini dile getirerek, süreci düzeltmek adına gazetecilerin yapabilecekleri mesleki önerilerde bulundu.

Ünver, söyleşi sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından 2. baskısı yapılan "Mersin Tarihi Üzerine" isimli kitabını kitapseverler için imzaladı.

Kütüphane Söyleşi Günleri kapsamında 15 Aralık Cuma günü Kudret Ünal "Müfide İlhan" ve 22 Aralık Cuma günü de Turan Ali Çağlar "Toroslarda Yörükler" adlı söyleşilerini gerçekleştirecek.