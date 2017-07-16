  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Gazeteci-yazar Cem Küçük Memleketi Giresun’da Stres Attı

» »
Gazeteci-yazar Cem Küçük Memleketi Giresun’da Stres Attı
Gazeteci-Yazar Cem Küçük, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine gelerek stres attı.

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine gelerek stres attı.

Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT HABER TV Medya Kritik yorumcusu Gazeteci-Yazar Cem Küçük, baba ocağı Eynesil ilçesine gelerek ailesi ve yakınlarıyla hasret giderdi. İki oğlunu sünnet ettiren Cem Küçük, Sis Dağı yaylasına da çıkarak doğa gezintisi yaptı.

Her gün kendisini TV ekranlarında izleyen hemşehrileri Cem Küçük'ü karşılarında görünce sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Karadeniz sahiline en yakın yayla olma özelliğine sahip Sis Dağı Yaylasına hayran kalan Küçük, Karadeniz'de yayla turizminin bir an evvel yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Karadeniz bölge insanının gelecekte yayla turizminden çok para kazanacak olduğunu kaydeden Küçük, "Yaylalara ulaşım yollarının bir an önce elden geçirilmesi gerekir. Buranın havasını suyunu ve özellikle etini yiyen insan bir daha buraları görmek ister. İstanbul'un en lüks restoranların da burada yediğiniz etin tadını alamıyorsunuz. Havası suyu ve doğal güzelliğiyle bu bölgenin değerlendirilmesi gerekir. Karadeniz insanının geleceği yayla turizmlerinde" dedi.

Öte yandan Cem Küçük, Eynesil ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programına da katılarak demokrasi nöbeti tuttu.

Gazeteci-yazar Cem Küçük Memleketi Giresun’da Stres Attı

Gazeteci-yazar Cem Küçük Memleketi Giresun’da Stres Attı

Gazeteci-yazar Cem Küçük Memleketi Giresun’da Stres Attı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavi Konteynerler Çöp İçin Değil16 Temmuz 2017 Pazar 12:33
  • Develi’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kutlamaları Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Batman’da 76 Kişi İhraç Edildi16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Haber’de Türkiye Birincisi Olan Mehmet Demir’in Ödülünü Başbakan Yıldırım Verdi16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Milli Birlik Ve Kardeşliğe Çağrı Konfederasyonundan Bin Kişilik Yemek16 Temmuz 2017 Pazar 12:28
  • Mmo Konya Şubesi İle Konya Hospital Protokol İmzaladı16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Fadıloğlu, Demokrasiye Sahip Çıkanlara Teşekkür Etti16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Liceliler, 15 Temmuz Etkinliğinde Buluştu16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Bilecik-söğüt Kültür Turu Kayıtları Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
  • Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti