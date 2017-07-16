Gazeteci-yazar Cem Küçük Memleketi Giresun’da Stres Attı

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine gelerek stres attı.

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesine gelerek stres attı.

Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT HABER TV Medya Kritik yorumcusu Gazeteci-Yazar Cem Küçük, baba ocağı Eynesil ilçesine gelerek ailesi ve yakınlarıyla hasret giderdi. İki oğlunu sünnet ettiren Cem Küçük, Sis Dağı yaylasına da çıkarak doğa gezintisi yaptı.

Her gün kendisini TV ekranlarında izleyen hemşehrileri Cem Küçük'ü karşılarında görünce sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Karadeniz sahiline en yakın yayla olma özelliğine sahip Sis Dağı Yaylasına hayran kalan Küçük, Karadeniz'de yayla turizminin bir an evvel yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Karadeniz bölge insanının gelecekte yayla turizminden çok para kazanacak olduğunu kaydeden Küçük, "Yaylalara ulaşım yollarının bir an önce elden geçirilmesi gerekir. Buranın havasını suyunu ve özellikle etini yiyen insan bir daha buraları görmek ister. İstanbul'un en lüks restoranların da burada yediğiniz etin tadını alamıyorsunuz. Havası suyu ve doğal güzelliğiyle bu bölgenin değerlendirilmesi gerekir. Karadeniz insanının geleceği yayla turizmlerinde" dedi.

Öte yandan Cem Küçük, Eynesil ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programına da katılarak demokrasi nöbeti tuttu.