Gazeteciler Cemiyeti’nden Başkan Zolan’a Ziyaret

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kısa süre önce genel kurul toplantılarını gerçekleştiren Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yeni yönetimini kabul etti. Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, ziyarette yaptığı konuşmada basın camiasını bir adım daha yukarı taşımak için çalışacaklarını belirtti. Boyacı, "Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızı bir araya getirerek bir ekip oluşturduk. Şimdiye kadar en büyük desteği gördüğümüz Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri ziyaret etmek istedik. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da Denizli Büyükşehir Belediyesi ve şahsınızda Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte uyum içinde çalışacağımızı düşünüyoruz. Biz de Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak kentimizin tanıtımı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan, gazetecilerin millete doğru haber ulaştırma konusunda mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalıştığını belirtti.

Gazetecilerin kamu yarı gözeterek yaptığı işin millete güzellik olarak döneceğini ifade eden Başkan Zolan, "Basın mensuplarımız gündemi yakalayıp halkımızı doğru bilgilendirme konusunda gayret sarf ediyorlar. Sizlerin bu güzel işleri yapmanız konusunda dün olduğu gibi bugün de yanınızda olacağız. Elimizden ne geliyorsa yapma konusunda gayret göstereceğiz. Bu ekibin güzel işler başaracağına eminim. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben sizlere başarılar diliyorum. Sizlerin her zaman yanınızda olduğumu açık bir şekilde söylüyorum" diye konuştu.