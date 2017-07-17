Gazeteciler Çukurova’yı Gezdi

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Federasyonu 53. Başkanlar Kurulu toplantısı kapsamında Adana'ya gelen...

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Federasyonu 53. Başkanlar Kurulu toplantısı kapsamında Adana'ya gelen gazeteciler Çukurova ilçesini gezdi.

Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selek'in eşlik ettiği geziye katılan gazeteciler, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçeyi dolaştı. Emekli dinlenme evlerini, semt kreşlerini, Jurassic Park ve Hayal Parkı gezen gazeteciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Gazeteci dostlarımıza kısıtlı vakitleri içerisinde ilçemizdeki tesisleri gezdirme fırsatımız oldu. Misafirlerimize Çukurovamızı en iyi şekilde anlatıp, onlara misafirperverliğimizi de gösterme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımız Çukurova'yı hem tanımış hem de gezmiş oldular ve bu geziden çok memnun kalarak şehirlerine döndüler" dedi.