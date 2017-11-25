Gazeteciler Sorunlarını Mardin’de Gündeme Aldı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen "Yerel medyada dönüşüm ve yeni arayışlar, sorun ve çözüm önerileri" konulu toplantıda...

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen "Yerel medyada dönüşüm ve yeni arayışlar, sorun ve çözüm önerileri" konulu toplantıda yerel basının ekonomik sorunları gündeme geldi. Yerel gazetelerin yükselen maliyetlerle kapanma noktasına gelmemesi için çözümlerinin konuşulduğu toplantıda gazeteciler sorunlarını Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve BYEGM Basın kartı komisyon üyesi Mustafa Arslan'a dile getirdi. Toplantıda gazetelerin gelirlerinin arttırılması gündeme gelirken İnternet gazeteciliği ile yerel gazetelerin teknoloji ile yarışı konuşuldu.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği tarafından Mardin'de bir otelde organize edilen toplantıya Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve BYEGM Basın kartı komisyon üyesi Mustafa Arslan, MUSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Nurettin Kasap, Mardin Basın İlan Kurumu (BİK) şube müdürü Adnan Günbegi, Gaziantep Basın İlan Kurumu (BİK) müdürü Özer serdar Çimen, Şanlıurfa Basın Yayın Enformasyon Bölge Müdürü Erdoğan Güven, Mardin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Çelik, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı A.Kadir Üründü, Siirt ve Batman Gazeteciler cemiyet başkanları, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, yerel ve ulusal gazete temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve BYEGM Basın kartı komisyon üyesi Mustafa Arslan Basın İlan Kurumu yönetim kurulu kararlarını yerel basın mensupları ile paylaştı .

Yerel gazetelere ve çalışanlarına ekonomik destek

Mustafa Arslan gazetecilere verdiği faizsiz borç para miktarını 4 bin 200 liradan 4 bin 800 liraya yükselttiklerini belirterek ; Çalışamaz durumdaki basın mensuplarına yılda bir defa verilen 4 bin lira tutarındaki muhtaçlık yardımına ilişkin madde kapsamına, çalışırken meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerden etkilenen basın mensupları da dahil edildi. Gazetecilere ölüm ve muhtaçlık yardımı konusunda kapsamların genişletildiğini kaydeden Mustafa Arslan, gazetelerin kendilerini geliştirerek teknolojiye karşı daha fazla üretmek zorunda olduklarını söyledi.

"İnternet sitelerinin kanunu yok"

İnternet yayıncılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Aslan, İnternet siteleri için bir konun olmadığını ama bu konuda ki mağduriyetlerin giderilmesi için denetimlerde bulunacaklarını söyledi. Aslan, "Çağın ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Bizler destekliyor, düzenliyor ama denetlemiyorduk. Artık internet siteleri de denetlenecek. Basın ilan kurumuna bağlı olan sitelerde basın ahlak ilkelerine aykırı durumlarda 60 gün ilan alamama yasağı internet gazetelerimiz içinde geçerlidir" dedi.

Dolardaki artış gazetecileri de vurdu

Dolarda ki artış ile kağıt , mazot fiyatlarındaki değişimin yerel basının belini büktüğünü söyleyen Aslan, gazete işletmecilerinin zor günler geçirdiğinin farkında olduklarını belirtti. Gazetecilerin ekonomik alanda güçlenmesi için kamu kurum ve kuruşlar ile iş birliği içinde zorlu sürecin geçeceğini söyleyen BİK geçirileceğini anlatan BİK Yönetim Kurulu Üyesi Aslan, gazete sahiplerinin de kendini geliştirmesi konusunda uyararak; "Gazetecilerin can suyuna ihtiyacı var" dedi.

Gazetecilerin ekonomik sorunlarının ağırlık kazandığı ve yerel gazetelerin ayakta kalabilmesi için toplantıya katılan gazeteciler sorunlarını paylaşarak çözüm istediklerini söylediler.