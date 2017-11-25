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Gazetecilerden Duyarlı Davranış

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Gazetecilerden Duyarlı Davranış
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden 39 yaşındaki Gazeteci Baki Serhat Kamış'ın geride kalan ailesi...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan ve geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden 39 yaşındaki Gazeteci Baki Serhat Kamış'ın geride kalan ailesi için yapılan evin temeli gazeteciler tarafından atıldı.

Düzenlenen temel atma törenine Adıyaman ve ilçelerinde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Gazeteci Baki Serhat Kamış, sekiz ay önce tedavi gördüğü İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Baki Serhat Kamış'ın hayatını kaybetmesinin ardından hayırsever işadamları ve duyarlı vatandaşlardan toplanan yardım ile geride kalan ailesine arzsa alındı. Alınan bu arsa üzerine ev yapmak için temel atıldı.

Temel atma töreninde gazeteciler adına konuşan Gazeteci Mehmet Güzel, "Bugün gazeteci arkadaşlarla beraber rahmetli Baki Serhat Kamış kardeşimiz için alınan arsanın temel atma töreni için buradayız. Allah ona rahmet etsin. Allah geride kalanlara da sabır versin. Allah bu inşaatta emeği geçen herkesten razı olsun. Gazeteci arkadaşlardan, özellikle bu işten ön ayak olan arkadaşlardan, çorbanın içerisinde tuzu olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hayırsever iş adamları ve duyarlı vatandaşların desteği ile geride kalan eşi ve 4 çocuğu için toplanan yardımlarla bir arsa alındığını belirten Baki Serhat Kamış'ın ağabeyi Mustafa Kamış, " Kardeşimin vefatından sonra yardım kampanyası düzenledik. Hayırsever iş adamları ve duyarlı vatandaşların desteği ile geride kalan eşi ve 4 çocuğu için toplanan yardımlarla bir arsa aldık. Şimdi de temelini attık. 423 Metrekarelik alanda oturumu 140 metre kare olan bir ev yapacağız inşallah. Toplanan yardımlarla bu kadarı karşılandı. İnşaatın tamamlanması için hayırsever iş adamlarının ve duyarlı vatandaşların desteğine ihtiyacımız var. Kardeşimin hastalık sürecinden, inşaatın temeline kadar yardımlarını esirgemeyen hayırsever iş adamlarına, duyarlı vatandaşlarımıza ve dua eden tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

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