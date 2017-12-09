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Gazetecilerden Sultangazi’de İnteraktif Kişisel Gelişim Semineri

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Gazetecilerden Sultangazi’de İnteraktif Kişisel Gelişim Semineri
Sultangazi'de gerçekleşen interaktif kişisel gelişim semineri ile gazeteciler etkili ve doğru Türkçe kullanımı, beden dili ve diksiyon gibi birçok konuda...

Sultangazi'de gerçekleşen interaktif kişisel gelişim semineri ile gazeteciler etkili ve doğru Türkçe kullanımı, beden dili ve diksiyon gibi birçok konuda vatandaşlara bilgi verdi.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği interaktif kişisel gelişim semineri ile gazeteciler Haktan Uysal, Emine Kavasoğlu ve Mehmet Karataş vatandaşlarla bir araya geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde gazeteciler, etkili ve doğru Türkçe kullanımı, beden dili ve diksiyon, stres yönetimi, iş hayatında etkili iletişim becerileri gibi konularda vatandaşlara bilgi verdi. Seminerde vatandaşlara hem doğru nefes alma teknikleri anlatıldı hem de vatandaşlarla birlikte uygulandı. Etkinlikte Emine Kavasoğlu, seminerin yapıldığı salona gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla katılımcılara anlatılan konular hakkında örnekler verdi.

Gazeteciler seminerde televizyon yayınlarında yaşadıkları deneyimleri aktarırken vatandaşlarda ilgiyle takip etti.

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