Gazetecilerden Uslusoy’a Ziyaret

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner, bir grup gazeteci ile birlikte, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ziyaret etti.

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner, bir grup gazeteci ile birlikte, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'u ziyaret etti.

Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şırnak zor bir süreçten geçti. Memleketimizin huzuru ve güvenliği için ekip arkadaşlarımızla elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Basın mensuplarının da, kamu görevi yaptığını belirten Uslusoy, "Gazetecilerle iletişimin sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle de biz Şırnak emniyet müdürlüğü olarak basın mensuplarının görevlerini ifa ederken zor durumda kalmamaları için ellimizden gelen çabaları gösteriyoruz" diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner, bölgede zor şartlarda yapılan gazetecilik görevinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için yetkililerin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.