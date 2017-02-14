Gazetecilerden Yeni Rektör Zeybek’e Ziyaret

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.D

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı ve Kuşakkaya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sezai Köprülü, Gümüşkoza Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çelik, Gümüşkent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Temel Tunç, Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bekir Bulut, Kuşakkaya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turan Tuğlu ve gazetecileri makamında ağırlayan Rektör Zeybek, şehrin bir kurumu olarak haberin sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde alınmasında aracı olan basın mensuplarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Gümüşhane Üniversitesi Türkiye'de tek"

Türkiye'de şehrin toplam nüfusunun beşte ikisinin üniversite öğrencisi olduğu Gümüşhane'den başka bir şehir olmadığını ifade eden Zeybek, "50 bin nüfusumuzun 19-20 bini üniversite öğrencisi. Bu bir bakımdan sevindirici diğer taraftan da sorumluluk yükleyen bir durum. Gümüşhane'de yaşayan sade vatandaşımızdan, farklı kurumlarda çalışan her bireye sorumluluk yüklemektedir. Çünkü çocuklar bizim çocuklarımızdır. Buradan ya mutlu ayrılacaklar ya da buranın adını bir daha hatırlamak istemeyeceklerdir. Kendi çocuklarımız üniversite çağına gelmişse o duyguları yaşamışızdır. Üniversite olarak öğrencilerimizin hassasiyetini taşıma gibi bir sorumluluğumu da var" dedi.

Gazetecilerin sıkıntılı bir iş yaptığını, kendilerinin de işin içine girdikçe bunu öğrendiğini ifade eden Rektör Zeybek, "Bir ilde yerel basın büyük fedakarlık yapıyor. Bazılarınız sorumluluk, bazılarınız da kuşaktan kuşağa devam ettiği için bu işi yapıyorsunuz. Bazılarınız da mutlu olduğunuz için yapıyorsunuz. Güzel işler de tek başına olmuyor. Sizler konuşulanı, yazılanı iletiyorsunuz ama aynı zamanda işi yaparken de konuşuyor, konuşturuyorsunuz. İletişim için konuşmak çok önemli. Zaman zaman basında iletişim kanallarını çok iyi kullanamadığımızı görüyoruz, yaşıyoruz, kullanabilmek lazım. Çünkü her birimiz farklı ama aynı hizmeti yapıyoruz. İnsana hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Türk insanında makam ve mevki hastalığının fazla olduğuna değinen Rektör Zeybek, şunları söyledi: "Mevki makam sahibi oluncaya kadar bir konunun uzmanıyız ama mevki makam sahibi olduktan sonra da bir günde, bir gecede her konunun uzmanı oluruz. Kimseye artık sorma gereği hissetmeyiz. İstişare kanallarını kapatırız. Ne kadar çok istişare ederek, danışarak, farklı fikirleri açarak iş yaparsak o kadar sağlıklı kararlar alırız. Tam tersi olan fevri, çabuk kararlar verirsek çok sağlıklı ve isabetli olmaz."

Gümüşhane ve Üniversite arasındaki iletişimin yeterli düzeyde kurulamadığını vurgulayan Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise, "Kamuoyunda şehir ve üniversite arasındaki iletişimin yetersiz olduğu ile ilgili güçlü bir algı var. Çoğu zaman bunu yıkmaya çalıştık ama başaramadık. Üniversite şehriyiz, şehir ve üniversite iç içe olmalıyız. İnşallah bundan sonra bunu başarabiliriz" şeklinde konuştu.