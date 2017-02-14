  • BIST 88.082
  • Altın 144,084
  • Dolar 3,6543
  • Euro 3,8657
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Gazetecilerden Yeni Rektör Zeybek’e Ziyaret

» »
Gazetecilerden Yeni Rektör Zeybek’e Ziyaret
Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.D

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı ve Kuşakkaya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sezai Köprülü, Gümüşkoza Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çelik, Gümüşkent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Temel Tunç, Olay Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bekir Bulut, Kuşakkaya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turan Tuğlu ve gazetecileri makamında ağırlayan Rektör Zeybek, şehrin bir kurumu olarak haberin sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde alınmasında aracı olan basın mensuplarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Gümüşhane Üniversitesi Türkiye'de tek"

Türkiye'de şehrin toplam nüfusunun beşte ikisinin üniversite öğrencisi olduğu Gümüşhane'den başka bir şehir olmadığını ifade eden Zeybek, "50 bin nüfusumuzun 19-20 bini üniversite öğrencisi. Bu bir bakımdan sevindirici diğer taraftan da sorumluluk yükleyen bir durum. Gümüşhane'de yaşayan sade vatandaşımızdan, farklı kurumlarda çalışan her bireye sorumluluk yüklemektedir. Çünkü çocuklar bizim çocuklarımızdır. Buradan ya mutlu ayrılacaklar ya da buranın adını bir daha hatırlamak istemeyeceklerdir. Kendi çocuklarımız üniversite çağına gelmişse o duyguları yaşamışızdır. Üniversite olarak öğrencilerimizin hassasiyetini taşıma gibi bir sorumluluğumu da var" dedi.

Gazetecilerin sıkıntılı bir iş yaptığını, kendilerinin de işin içine girdikçe bunu öğrendiğini ifade eden Rektör Zeybek, "Bir ilde yerel basın büyük fedakarlık yapıyor. Bazılarınız sorumluluk, bazılarınız da kuşaktan kuşağa devam ettiği için bu işi yapıyorsunuz. Bazılarınız da mutlu olduğunuz için yapıyorsunuz. Güzel işler de tek başına olmuyor. Sizler konuşulanı, yazılanı iletiyorsunuz ama aynı zamanda işi yaparken de konuşuyor, konuşturuyorsunuz. İletişim için konuşmak çok önemli. Zaman zaman basında iletişim kanallarını çok iyi kullanamadığımızı görüyoruz, yaşıyoruz, kullanabilmek lazım. Çünkü her birimiz farklı ama aynı hizmeti yapıyoruz. İnsana hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Türk insanında makam ve mevki hastalığının fazla olduğuna değinen Rektör Zeybek, şunları söyledi: "Mevki makam sahibi oluncaya kadar bir konunun uzmanıyız ama mevki makam sahibi olduktan sonra da bir günde, bir gecede her konunun uzmanı oluruz. Kimseye artık sorma gereği hissetmeyiz. İstişare kanallarını kapatırız. Ne kadar çok istişare ederek, danışarak, farklı fikirleri açarak iş yaparsak o kadar sağlıklı kararlar alırız. Tam tersi olan fevri, çabuk kararlar verirsek çok sağlıklı ve isabetli olmaz."

Gümüşhane ve Üniversite arasındaki iletişimin yeterli düzeyde kurulamadığını vurgulayan Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise, "Kamuoyunda şehir ve üniversite arasındaki iletişimin yetersiz olduğu ile ilgili güçlü bir algı var. Çoğu zaman bunu yıkmaya çalıştık ama başaramadık. Üniversite şehriyiz, şehir ve üniversite iç içe olmalıyız. İnşallah bundan sonra bunu başarabiliriz" şeklinde konuştu.

Gazetecilerden Yeni Rektör Zeybek’e Ziyaret

Gazetecilerden Yeni Rektör Zeybek’e Ziyaret

Gazetecilerden Yeni Rektör Zeybek’e Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İyilik-der’den Suriye’ye Yardım14 Şubat 2017 Salı 17:18
  • “Nuri Demirağ Ve Havacılık” Konferansı14 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Konyaaltı’nda 20 Dakikada Bir Nikah14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • 14 Şubat’ta 14 Nikah14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Vali Tuna Şanlıurfa’ya Atanan İl Milli Eğitim Müdürünü Kabul Etti14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Manisa’nın İmar Sorununa Ortak Çözüm Aranıyor14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Sona Erdi14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Esogü’den Dünya Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası Standı14 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Başkan Türel, Yeni Hizmet Binası’ndaki İlk Nikahını 14 Şubat’ta Kıydı14 Şubat 2017 Salı 17:08
  • ‘Dur’ İhtarına Uymayan Sürücü Havaya Ateş Edilerek Durduruldu14 Şubat 2017 Salı 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti