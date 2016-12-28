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Gazetecilere Ücretsiz Check-up Hizmeti

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Gazetecilere Ücretsiz Check-up Hizmeti
Mardin'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik ücretsiz Check-up hizmeti sunuldu.

Mardin'de görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik ücretsiz Check-up hizmeti sunuldu.

Mardin'de 2009 yılından beri sağlık alanında hizmet sunan Özel Mardin Park Hastanesi, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcilerine yönelik olarak ücretsiz Check-up hizmeti verdi.

Hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Sadrettin Sadioğlu tarafından karşılanan gazeteciler, ilgili tetkik ve muayeneye tabii tutuldu. Gazetecilerin zor ve meşakkatli bir görev yaptığına işaret eden Sadioğlu, "Halkın haber alma hakkını zor şartlar altında yerine getiren basın mensupları kamuoyunu gelişmelerden haberdar etme adına önemli bir kamu görevini yerine getiriyorlar. Mardin'de görev yapan basın mensuplarımızın sağlıklı bir bedene sahip olmaları ve bunu sosyal yaşamlarına da pozitif anlamda yansıtabilmeleri açısından kurumsal olarak bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Mardin Park Hastanesi olarak; basın mensuplarımıza bu günümüzü ayırarak onları Check-up'tan geçirme kararı aldık. Misafirimiz olan gazetecilerimizi yöneticilerimizin şahsında bugün ağırlıyor olmaktan ve ilgili tetkikleri uyguluyor olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Check-up uygulamamızın sonunda çıkan tetkikler ve sonuçlar gösteriyor ki; Maşallah bütün gazetecilerimiz, tıpkı karakterleri gibi, sağlıklı bir beden ve bünyeye sahipler. Bütün gazetecilerimize bundan sonraki yaşamlarında da tıpkı bugünkü gibi sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Basın mensuplarımıza hastanemizin kapıları her zaman ardına kadar açıktır" diye konuştu.

Özel Mardin Park Hastanesi yetkililerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, Gazetecilerin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla yapılan Check-up uygulamasını takdirle karşıladıklarını söyledi. Üründü, "20 yıla aşkın süredir gazetecilik yapan bir meslek mensubu olarak ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaşıyor olmak şahsen beni de meslektaşlarımızı da mutlu etti. Biz gazeteciler, yoğun çalışma temposu nedeniyle, sağlık sorunlarımızı her zaman ihmal eder, öteleriz. Meslektaşlarımızda yoğun olarak, gözlerinde görme kaybı, boyun ve bel fıtığı rahatsızlığı, strese bağlı olarak da baş ağrıları sık karşılaşılan rahatsızlıkların başında geliyor. Bu rahatsızlıklarla ilgili teşhis ve belirtileri daha erken fark edilip, tedbir alınması için tıpkı bugün yapıldığı gibi; benzer uygulamaların bir takvime bağlanması ve rutin bir şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

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