Gazetecilik Ödülleri’ne Başvurular Başladı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan "Gazetecilik Ödülleri" yarışmasının başvuruları başladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan "Gazetecilik Ödülleri" yarışmasının başvuruları başladı.

2017 yılında yayınlanmış eserlerin yer alacağı ve 7 kategoride düzenlenecek yarışmada ilk üçe giren eserler ödüllendirilecek. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gelenekselleşen yarışmanın bu yıl 4'üncüsünü düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. İbrahim Ay, GGC yönetimi olarak startını verdikleri yarışmanın ödül töreninin de renkli ve sürprizlere sahne olacağını ifade etti.

GGC Başkanı İbrahim Ay, 2017 yılındaki eserleri kapsayacak yarışmanın, Haber, Fotoğraf, Köşe Yazısı, Röportaj, Sayfa Düzeni, Televizyon ve Radyo Programı olmak üzere 7 kategoride düzenleneceğini belirtti. 1 Ocak ile 15 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan süreçteki eserler ile adayların yarışmaya başvuracağını belirten Ay, eserlerin bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek ödüllerin sahiplerinin belirleneceğini kaydetti. Geçmiş yıllarda yaptıkları ve kentte herkesin takdirini kazanan yarışmanın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü anlatan Başkan İbrahim Ay, yarışma ile mesleki çalışmaları ödüllendirdiklerini dile getirdi. Yarışmanın tatlı bir rekabete dönüştüğünü ve her yıl yapılan başvuru sayısında önemli artış yaşandığını vurgulayan Ay, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren meslektaşlarımızın sesini duyurmak ve standartlarını yükseltmek adına çalışma içerisine girdik. Bu kapsamda Gazetecilik Ödülleri yarışması düzenledik. Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz yarışma ile meslektaşlarımız arasında rekabet ortamı oluşturduk. Bu yıl yapacağımız ve yoğun başvuru beklediğimiz yarışmaya katılacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. GGC olarak tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu yarışmada da çıtayı her yıl yükselterek yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

İbrahim Ay, "Çalışan Gazeteciler Günü" etkinlikleri kapsamında tarihini daha sonra açıklayacakları ödül töreninin bu yıl oldukça renkli geçeceğini ifade etti. Geçmiş yıllarda yapılan ünlü isimlerin katıldığı yarışmada bu yıl yine tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı yazar ve gazetecileri ağırlayacaklarını belirten Başkan Ay, coşkulu gecede çeşitli sürprizlerin olacağının da müjdesini verdi. Ay, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek yarışmanın şartnamesinin basın kuruluşlarına mail olarak iletileceğini ayrıca isteyenlerin www.gazetecilercemiyeti.org adresinden de detaylı bilgiye ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.