Gazetecinin Emekli Maaşını Gasp Edip Arabasını Taşladılar

Adana'da 72 yaşındaki emekli gazetecinin bin 550 lira parası, kendisinden "hastam var, hastaneye yetiştirmemiz lazım" diyerek yardım isteyen kadın tarafından...

Adana'da 72 yaşındaki emekli gazetecinin bin 550 lira parası, kendisinden "hastam var, hastaneye yetiştirmemiz lazım" diyerek yardım isteyen kadın tarafından gasp edildi. Bilmediği bir mahallede gerçekleştirilen gasp olayı sırasında talihsiz gazetecinin otomobili de taşlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 kamu hastanesinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 33 DDG 96 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yalçın Öcal'ın yanına yaklaşan bir kadın, "Yüreğir ilçesinde hastam var, acil hastaneye götürmemiz lazım. Yardım eder misin" dedikten sonra otomobile bindi. Daha sonra Yüreğir ilçesinde bilmediği bir mahalleye giden Öcal burada başka bir kadının daha olaya karışmasıyla birlikte bıçakla tehdit edilerek gasp edildi.

Çukurova Press gazetesinde köşe yazarlığı yapan Yalçın Öcal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşimi almaya giderken iyi giyimli, öğretmene benzeyen bir kadın yardım istedi ve arabama aldım. Yüreğir'de mahalle aralarında dolaştık durduk. Daha sonra bir evin önünde yaşlı bir kadın karşılayıp büyük bir sevinçle "hoş geldiniz" diyerek elini uzattı. Ben de tokalaşmak için elimi uzattığımda elimi tuttu. Arabadaki kadın da kontak anahtarını almaya çalışırken bıçak çekti ve "ben eroinmanım, 100 lira vereceksin" dedi. "Tamam dedim, vereceğim." Parayı almak için cüzdanımı çıkarttım. O sıra direk cüzdandaki paraları aldı. Emekli maaşımı çekmiştim, bin 550 lira param gitti. Ondan sonra gaza bastım kaçmak için, bir de taş attılar arabanın arka camını kırdılar."

Daha önce "Arabaya kimseyi almayacağım" diye yeminli olduğunu ancak yardım isteğine kayıtsız kalamadığı için kadını arabasına aldığını aktaran Öcal, "Demek ki yapmamak lazımmış. Herkese tavsiyem, yollarda kimseyi almasınlar" diye konuştu.

Öte yandan, gasp olayına karışan bir kadının polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.