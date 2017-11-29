  • BIST 102.459
  • Altın 164,420
  • Dolar 3,9498
  • Euro 4,6883
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Gazetecinin Emekli Maaşını Gasp Edip Arabasını Taşladılar

» »
Gazetecinin Emekli Maaşını Gasp Edip Arabasını Taşladılar
Adana'da 72 yaşındaki emekli gazetecinin bin 550 lira parası, kendisinden "hastam var, hastaneye yetiştirmemiz lazım" diyerek yardım isteyen kadın tarafından...

Adana'da 72 yaşındaki emekli gazetecinin bin 550 lira parası, kendisinden "hastam var, hastaneye yetiştirmemiz lazım" diyerek yardım isteyen kadın tarafından gasp edildi. Bilmediği bir mahallede gerçekleştirilen gasp olayı sırasında talihsiz gazetecinin otomobili de taşlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 kamu hastanesinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 33 DDG 96 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yalçın Öcal'ın yanına yaklaşan bir kadın, "Yüreğir ilçesinde hastam var, acil hastaneye götürmemiz lazım. Yardım eder misin" dedikten sonra otomobile bindi. Daha sonra Yüreğir ilçesinde bilmediği bir mahalleye giden Öcal burada başka bir kadının daha olaya karışmasıyla birlikte bıçakla tehdit edilerek gasp edildi.

Çukurova Press gazetesinde köşe yazarlığı yapan Yalçın Öcal, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Eşimi almaya giderken iyi giyimli, öğretmene benzeyen bir kadın yardım istedi ve arabama aldım. Yüreğir'de mahalle aralarında dolaştık durduk. Daha sonra bir evin önünde yaşlı bir kadın karşılayıp büyük bir sevinçle "hoş geldiniz" diyerek elini uzattı. Ben de tokalaşmak için elimi uzattığımda elimi tuttu. Arabadaki kadın da kontak anahtarını almaya çalışırken bıçak çekti ve "ben eroinmanım, 100 lira vereceksin" dedi. "Tamam dedim, vereceğim." Parayı almak için cüzdanımı çıkarttım. O sıra direk cüzdandaki paraları aldı. Emekli maaşımı çekmiştim, bin 550 lira param gitti. Ondan sonra gaza bastım kaçmak için, bir de taş attılar arabanın arka camını kırdılar."

Daha önce "Arabaya kimseyi almayacağım" diye yeminli olduğunu ancak yardım isteğine kayıtsız kalamadığı için kadını arabasına aldığını aktaran Öcal, "Demek ki yapmamak lazımmış. Herkese tavsiyem, yollarda kimseyi almasınlar" diye konuştu.

Öte yandan, gasp olayına karışan bir kadının polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore: "Abd’ye Ulaşabilen Füze Başarıyla Test Edildi"29 Kasım 2017 Çarşamba 11:18
  • ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davası İkinci Celsesi Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:13
  • Konya’nın 31 İlçesinde Eğitimcilere Atık Pil Eğitimi Verildi29 Kasım 2017 Çarşamba 11:13
  • Eğlence Mekanında Yakalanan 2 Kaçak Sınır Dışı Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 11:08
  • Brezilya’dan İstanbul’a Uyuşturucu Sevkiyatı Polise Takıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:03
  • Eski Kocasına Kızgın Yağ Döküp Bıçakladı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:03
  • Muş’ta Terör Operasyonu: 3’ü Muhtar 11 Gözaltı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:03
  • Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:03
  • Arıcılar’da İki Aileye Konteynır29 Kasım 2017 Çarşamba 10:58
  • Gaziantep’te Tefeci Operasyonu: 8 Gözaltı29 Kasım 2017 Çarşamba 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti