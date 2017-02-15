  • BIST 87.882
  • Altın 145,205
  • Dolar 3,6799
  • Euro 3,8919
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 4 °C

Gazetecinin Otomobiline Molotoflu Saldırıya Kınama

» »
Gazetecinin Otomobiline Molotoflu Saldırıya Kınama
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Batı Trakya'da Gümülcine merkezli internet ortamında Türkçe yayın yapan Birlik gazetesinin...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Batı Trakya'da Gümülcine merkezli internet ortamında Türkçe yayın yapan Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin'e karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Birlik Gazetesi sahibi gazeteci İlhan Tahsin'in aracı, dün gece, bazı kişilerce gerçekleştirilen molotofkokteylli saldırı sonucu yakılmıştır. Gazeteci İlhan Tahsin'e ve onun nezdinde basına yapılan bu ırkçı çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor ve olaya karışanların bir an evvel adalete teslim edilmesini bekliyoruz" denildi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Batı Trakya'da yaşayan Türklere karşı ve gazetecilere yapılan benzer saldırıları uluslararası arenaya taşıyacaklarını belirterek, "Bizler Türk dünyasının her yerindeki meslektaşlarımızın sorunları yakından takip ediyoruz. Batı Trakya'da Gümülcine'de yapılan saldırı ile bir kez daha gördük ki Yunanistan gibi AB üyesi bir ülkede gazeteciler hedef alınabilmektedir. Meslektaşımıza geçmiş olsun derken konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha burada ilan ediyoruz" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omü’de “Sessizliğe Ses Ver” Konferansı15 Şubat 2017 Çarşamba 15:53
  • Bakan Özlü: "Türkiye, Sınai Mülkiyet Alanında Emekleme Ve Öğrenme Dönemini Artık Geride Bırakmıştır"15 Şubat 2017 Çarşamba 15:48
  • Deprem Bölgesine Yardım Yağıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 15:33
  • Fetö/pdy’nin Yazışmaları Deşifre Edildi15 Şubat 2017 Çarşamba 15:28
  • Sözen: "Üç Tarafı Denizlerle, Dört Tarafı Hainlerle Kaplı Bir Coğrafyada Yaşıyoruz"15 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Ordu’ya Finlandiyalı Gelin15 Şubat 2017 Çarşamba 15:08
  • Halep’te Soba Yakarken Yanan Kardeşler Sivas’ta Tedavi Görüyor15 Şubat 2017 Çarşamba 14:58
  • Kızıltepe’de Kuyuya Düşen Genç İçin Seferberlik15 Şubat 2017 Çarşamba 14:58
  • Katar’daki Türk Okulu’nu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Açtı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:58
  • Eski Dbp İl Başkanının Yargılanmasına Başlandı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti