Gazetecinin Otomobiline Molotoflu Saldırıya Kınama

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Batı Trakya'da Gümülcine merkezli internet ortamında Türkçe yayın yapan Birlik gazetesinin...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Batı Trakya'da Gümülcine merkezli internet ortamında Türkçe yayın yapan Birlik gazetesinin sahibi İlhan Tahsin'e karşı yapılan saldırıyı kınadı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Birlik Gazetesi sahibi gazeteci İlhan Tahsin'in aracı, dün gece, bazı kişilerce gerçekleştirilen molotofkokteylli saldırı sonucu yakılmıştır. Gazeteci İlhan Tahsin'e ve onun nezdinde basına yapılan bu ırkçı çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor ve olaya karışanların bir an evvel adalete teslim edilmesini bekliyoruz" denildi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Batı Trakya'da yaşayan Türklere karşı ve gazetecilere yapılan benzer saldırıları uluslararası arenaya taşıyacaklarını belirterek, "Bizler Türk dünyasının her yerindeki meslektaşlarımızın sorunları yakından takip ediyoruz. Batı Trakya'da Gümülcine'de yapılan saldırı ile bir kez daha gördük ki Yunanistan gibi AB üyesi bir ülkede gazeteciler hedef alınabilmektedir. Meslektaşımıza geçmiş olsun derken konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha burada ilan ediyoruz" denildi.