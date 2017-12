Gazi 'Dijital hastane' oldu

Samsun Gazi Devlet Hastanesi uzun süre yürüttüğü çalışmalar sonucu HİMSS Analytics Seviye6 (dijital hastane) belgesini alarak dijital hastane modeline geçti. Gazi Devlet Hastanesi, Samsun'da dijital hastane modeline geçen ilk hastane oldu.

Hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalar yürüten Gazi Devlet Hastanesi, dijital hastane modeline geçmek için alt yapı çalışmalarını tamamlayarak dijital hastane modelini uygulamaya koydu. HİMSS temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı, Gazi Devlet Hastanesi'ne dijital hastane sertifikası verdi.

Dijital hastane sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gazi Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Mahmut Ulubay, "Dijital hastanede her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleri ile entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların hastane içinde ve dışında veri alışverişinde bulunabildiği geniş bir yelpaze olarak tanımlanabilir. Sağlık kuruluşlarında hastaya ait çok çeşitli veriler toplanmaktadır. Her türlü karar alma aşamasında bu veriler kullanılabilir olması kritik bir öneme sahiptir. Özellikle hastaya ait verilerin ve istemlerin hasta başında sisteme girilmesi hastayla ilgili her türlü tıbbı bilgiye hastane içinde ve dışında anlık erişebilmesi iş süreleri hızlanacak tıbbi hatalar en azına inecektir" dedi.

VERİMLİLİK ARTACAK

Dijital hastanenin yararlarına değinen Ulubay, "Dijital hastanelerde hekimlerimizin ve hemşehrilerimizin hastalara ait bilgileri zaman ve mekan kısıtlaması olmadan erişebileceğinden vatandaşlarımızın hastanede bekleme ve yatış süreleri en az da inecek, hastaya ayrılan süre artacaktır. Sağlık personelinin mekanik çalışmasına ihtiyaç azalacak tıbbi ve idari hatalar en aza inecektir. Dijital hastanelerde kağıt ve röntgen filmi kullanımı azalacağından film ve kırtasiye maliyetleri azalacak, ayrıca radyolojik görüntüler dijital ortam üzerinden verileceği için çevrede korunmuş olacaktır. Dijital hastanede sağlık kayıtları güvenli bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkan sağlanacak, hastaların tedavi süreleri bir bütün olarak takip edilecektir. Bu da teşhis ve tedavi de kaliteyi artıracaktır. İlaç takip sistemi ve akılcı ilaç kullanımı uygulamasına imkan verilerek sonuçta farklı ilaçların aynı anda kullanılması ile ortaya çıkabilecek yan etkiler karar destek sisteminin uyarısıyla tespit edilebilecektir "diye konuştu.

