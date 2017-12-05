Gazi gözyaşları ile uğurlandı

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aslan için Kevser Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Aslan'ın ailesinin yanı sıra Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Albay Şenol Aydın, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazın ardından Aslan'ın naaşı, Demiryurt Mahallesi'ndeki kabristanlıkta defnedildi. Öte yandan Aslan'ın yakınları, tabutun başında saygı nöbeti tutan askerlere yağmur nedeniyle ıslanmamaları için şemsiye tuttu.
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