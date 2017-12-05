  • BIST 106.260
  • Altın 156,732
  • Dolar 3,8523
  • Euro 4,5599
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Gazi gözyaşları ile uğurlandı

»
Gazi gözyaşları ile uğurlandı
Samsun'un Havza ilçesinde 64 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Musa Aslan, toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aslan için Kevser Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Aslan'ın ailesinin yanı sıra Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Albay Şenol Aydın, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazın ardından Aslan'ın naaşı, Demiryurt Mahallesi'ndeki kabristanlıkta defnedildi. Öte yandan Aslan'ın yakınları, tabutun başında saygı nöbeti tutan askerlere yağmur nedeniyle ıslanmamaları için şemsiye tuttu.

gazi-(2).jpggazi-(3).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silahını beline koyarken kazara kendini vuran şahıs öldü05 Aralık 2017 Salı 12:28
  • Samsun’da metrekareye 25-50 kilo yağmur bekleniyor05 Aralık 2017 Salı 12:04
  • BİLMECE GİBİ GİTTİ, GELDİ05 Aralık 2017 Salı 08:45
  • Mahkeme kararı ile kaplıcaların suyu kesildi04 Aralık 2017 Pazartesi 21:30
  • PİSA'nın ismi ABİDE'de olsa sonuç değişmez04 Aralık 2017 Pazartesi 18:21
  • Anıt Okullarında 'STEM' uygulanıyor04 Aralık 2017 Pazartesi 18:14
  • Canik’ten engellilere çifte kutlama04 Aralık 2017 Pazartesi 18:00
  • Kırsal mahallelere yardım eli04 Aralık 2017 Pazartesi 17:54
  • Engelli istihdamında Avrupa'dan öndeyiz04 Aralık 2017 Pazartesi 17:44
  • Samsun'dan o belediye Üsküp ile kardeş oluyor04 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti