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Gazi Metehan Doğru’ya Rozeti Takdim Edildi

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Gazi Metehan Doğru’ya Rozeti Takdim Edildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Jandarma Uzman Onbaşı Metehan Doğru'ya, Jandarma Komutanlığı tarafından Malul Gazi Rozeti takdim edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Jandarma Uzman Onbaşı Metehan Doğru'ya, Jandarma Komutanlığı tarafından Malul Gazi Rozeti takdim edildi.

Erbaa ilçesinde ikamet eden ve 2 yıl önce el yapımı patlayıcı türü bombanın patlatılması sonucu yaralanarak gazi olan Jandarma Uzman Onbaşı Metehan Doğru'ya "Malul Gazi Rozeti" takdim edildi. 15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl Karlıova'ya bağlı Hacılar Köyü mevkinde zırhlı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak Malul Gazi olan Jandarma Uzman Onbaşı Metehan Doğru'nun, ikamet ettiği Erbaa ilçesi Üzümlü köyündeki evi İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan tarafından ziyaret edildi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karaca, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım da eşlik ettiği ziyarette Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik yürütülen çeşitli faaliyetlerin icrasında şehit olan kahramanların geride kalan yakınları ve malul gazilere sahip çıkılacağı ve her zaman yanlarında bulunulacağı vurgulandı. Gazi Metehan Doğru'ya yapılan ziyarete babası Osman Doğru, annesi Sebeha Doğru ve Köy Muhtarı Şükrü Karabıyık da katıldı.

Gazi Metehan Doğru’ya Rozeti Takdim Edildi

Gazi Metehan Doğru’ya Rozeti Takdim Edildi

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