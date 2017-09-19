Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Eski Günlerine Kavuşuyor

Tarihi eserlerin restore edilerek gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkezde bulunan...

Tarihi eserlerin restore edilerek gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkezde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nu restore ediyor.

Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında birçok tarihi eserde restorasyon ve aslına uygun yeniden yapım çalışması yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Tepesi karşısında bulunan tarihi Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda restorasyon çalışması yürütüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarihi eserlerin restorasyonu, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda Konya'da son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, amaçlarının Konya'da tescilli olup kullanılamaz halde olan hiçbir eser bırakmamak olduğunu söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda restorasyon çalışması başlattıklarını ifade eden Başkan Akyürek, 1926 yılında Kazan Medresesi'nin yerine yapılan okulun restorasyonunun 2 milyon 550 bin liraya mal olacağını dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndaki çalışmaların 2018 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.