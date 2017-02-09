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Gazi Olan Kurucusuna Rahmet..!

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ZEKAİ GÜL

Sahte kahramanların  yalancı kabulleri içinde değildiler. ..

Hepsi ya şehid olmuşlardı. Ya da gazi..!

Hava karlı  ve çok soğuk idi. Rüzgar bir yandan , kar ve tipi diğer yandan sıkıştırıyordu. Adı Osman olan asker : ‘ komutanım müsaade ederseniz attan inebilirmiyim diye izin istedi.’ Atından inen Osman , yere çömeldi. Bir daha kalkmadı..!

Aynen Yemen’e gidip , dönmeyen babası gibi…

Bu seferki cephenin ismi  ise ,  Kafkas Cephesi idi.

Emine ve Ahmet , Merzifon’da asker olan çocuklarını görmeye gidiyorlardı. Kendisine yaklaşan ve  soğuktan yanmış , kararmış askere : ’ evladım bizimde burada bir oğlumuz  var, adı Mehmet Ali diye  sordular.

Ancak , soru sordukları mehmedin , kendi oğulları olduğunu bir zaman sonra fark  ettiler.Çünkü , bütün Mehmetler , bir birinin aynıydılar.

Onlar , bu devleti kuranların çocukları ve torunlarıydı.

Dedelerinin ismi : ömer , Osman …babalarının ismi ise … Ahmed ve Mehmet  idi.

Oğlu ,15 yaşlarına geldiğinde İstanbula mal alımı için giden  baba Ahmed : ‘ evladım sana İstanbuldan ne getireyim.’ diye sordu…

- Oğul Mehmed Ali ise : ‘Babacığım ben hafızlık yapıyorum. Bana küçük bir Kur’an getirirmisin’  dedi.

Hafızlık yaptığı saatlerin dışında, Trabzon’un Vakfıkebir kazasında elbise ticareti yapan babasına yardım eden Mehmet Ali  ,  kendisine satması için verilen  takım elbiseleri zararına satmıştı.

Çünkü  O , tabiatında  bir şeyi satmak olmayan bir neslin çocuğuydu ...

Cihanda var olmak kavgası veren Cumhuriyet nesliydi bu…

O , Müdafai Milli Hukuk Cemiyeti üyesi olan  ve ayrıca  Amasya / Sivas kongrelerinde Atatürk’ün hemen  yanında oturan uzun sakallı , piri fani   Haçkalı Hocanın başını okşayarak :’ Bu yavrunun ismi,  Mehmet  Ali ‘ olsun. ‘ dediği insandı.

Babasının 1952 yılında İstanbuldan getirdiği Kur’an ile bilikte 1957 Yılında askerliğini yapmak üzere Merzifon’a giden Mehmet Ali  , komutanından izin alarak Samsun’a gelmiş , ekonomik çaresizlik içinde, sadece tuğlaları örülü , cam ve pencereleri olmayan bir evde, anne ve babasının kalmasına gönlü razı olmamıştı.

Mehmet Ali , gündüzleri haftalıkla çalışıp ,aldığı  keresteleri geceleri arkadaşının dükkanında kapı ve  pencere haline getirmeye çalışıyor, uykusuz ve yorgun geçirdiği günlerin ardından , baba ve annesini emniyete almaya uğraşıyordu.

Ancak ; aşırı çalışmaya dayanamayan bedeni ,  yorgunluk sebebiyle iflas etmiş , hasta olmuştu. Zatureye tutulmuştu.

Aynen 1. Cihan Harbinde  Yemende , Arab çöllerinde mücadele ederken şehit olmuş Ömer  ve kafkasya’da şehid düşmüş   Osman dede gibi …

‘ Ot değil onlar , dedenin saçları…’

Şairin :  ‘ Sen şehid oğlusun inciltme , yazıktır atanı ‘ dediği bu olsa gerekti.

Mehmet Ali , babası Ahmet’in kendisine getirdiği Kur’an ile askerliği tamamlayacak , sonrasında oğluda aynı kur’an ile  dede ve babasının yolundan gidecek ve  Mehmetçik olacaktı.

Nesiller boyu alınan ve verilen mesaj , hep bu aynı mesaj olacaktı.

 Dedelerin at sırtında , evlatların  ise çekicin ve iğnenin ucuyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  izinde  kurduğu  devletti , bu Cumhuriyet..!

Evet , Cumhuriyet on yılda onbeş milyon genç yaratmıştı yeni baştan…

Her evde  bir benzerine rastlanacak hayat hikayeleri , dedelerin torunlarına anlattığı bir gerçek destandı bu millet… ve bu devlet…

Gazi olan Kurucusuna rahmet..!  Mekanları cennet olsun...

Herkese selam ve sevgilerimle..

Not : Mustafa Kemal ATATÜRK , bizim için sadece bir BÜYÜK BİR ÖNDER DEĞİL , Cumhuriyeti kuran O BÜYÜK NESLİN ADIDIR.

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