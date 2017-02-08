Gazi Teknopark’ın Tübitak Bigg Programı Başvuruları Başladı

Gazi Teknopark, Ocak 2017 itibariyle TÜBİTAK desteği ile Gazi BİGG-ANAHTAR programı için başvuru sürecini başlattı.

Gazi Teknopark, Ocak 2017 itibariyle TÜBİTAK desteği ile Gazi BİGG-ANAHTAR programı için başvuru sürecini başlattı.

2007 yılından beri girişimcilere önemli destekler vererek birçok teknolojik girişimciliğin başlangıcına katkı sağlayan Gazi Teknopark, Ocak 2017 itibariyle TÜBİTAK desteği ile Gazi BİGG-Anahtar programı için başvuru sürecini başlattı. Türkiye'nin her yerinden teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirleri olan herkesin başvuru yapabileceği Gazi Teknopark ve Gazi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde yürütülecek BİGG-Anahtar programında teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin nitelikli iş planlarına dönüştürebilmesi için ön kuluçka merkezinde sağlanacak çalışma ortamında eğitim ve mentorluklar verilecek. Program sonunda TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim panelinde başarılı olan girişimciler, TÜBİTAK'ın sağlayacağı 150 bin TL'lik hibe desteğinin yanı sıra, Türkiye'nin en başarılı kuluçka merkezlerinden olan Gazi Anahtar Kuluçka Merkezinde yer almak ve Gazi Üniversitesinin düzenlediği İş Fikri Yarışmalarına başvurmak gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanacak.

Programa kimler başvurabilir?

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya 2. aşama başvuru tarihine kadar mezun olabilecek kişiler, üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun kişiler belirtilen şartları taşımaları halinde başvurabilecek. Başvuracak kişilerde lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler, 45 yaşından gün almamış olmak (doktora ve üstü unvana sahip kişiler hariç), daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamak, başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak gibi şartlar aranacak.

Öte yandan başvuru şartlarının TÜBİTAK 1512 2017 yılı çağrısı ile değişmesi durumunda resmi olarak TÜBİTAK'ın belirlediği yeni şartlar esas alınıyor. www.gazibigg.com adresinden başvuru yapılabilecek ve bilgi alınabilecek.