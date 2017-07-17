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Gazi Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

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Gazi Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile Gazi Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile Gazi Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile Gazi Üniversitesin'de konferans düzenlendi. Konferansta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Gazi Üniversitesi öğrencileri Mustafa Avcu ve Muhammed Yalçın ve diğer 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı. Konferansa şehit Mustafa Avcu'nun babası Ayhan Avcu ve şehit Muhammed Yalçın'ın Ablası Kader Yalçın'da katıldı. Konferans sonrasında 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi sergisi gezildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, 15 Temmuz'da Gazi Üniversitesi öğrencilerden şehit olan Mustafa Avcu ve Muhammed Yalçın ile diğer 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle anarak, "15 Temmuz'da şehit olan sekiz öğrenciden ikisi Gazi Üniversitesi öğrencisidir. O gece Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz bir milletin bir kez daha devleştiği bir kez daha destanlaştığı kutlu bir gündür. 15 Temmuz'da milletin elinde hiçbir silah olmaksızın tanklara karşı bir milletin devleşerek destan yazdığı kutlu gecedir. Bir karar alarak 15 Temmuz şehitlerimizin ismini spor tesislerimize verdik" diye konuştu.

"Mustafa şehit oldu dediler"

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde 2. Sınıf öğrencisi olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu'nun babası Ayhan Avcu, "Gazi Üniversitesi'nde Mustafa'm mühendisliği kazanmıştı. Mustafa'm çocukken acelesi varmış gibi davranırdı. Mustafa 15 Temmuz gecesi akşam ve yatsı namazını bize kıldırdı. Sesleri duyunca dışardaydık. Mustafa "baba sen eve git" dedi. Mustafa Genelkurmay'a gitti. Daha sonra "Mustafa şehit oldu" dediler. Ben de tevekkül ettim" şeklinde konuştu.

"Son sözü "babam" oldu"

Cumhurbaşkanlığı önünde atılan bomba sonucu şehit düşen Muhammed Yalçın'ın Ablası Kader Yalçın, " Üniversitesini çok seven bir gençti. Bizi gururlandırdı. Sahte bildiri okunduktan sonra "Kader abla ben gidiyorum, böyle bir şeyi asla kabul etmem diyerek arkadaşını aradı vatan elden gidiyor" diyerek evden çıktı. Sabah namazından sonra aradık Muhammed'i " Birkaç işim kaldı onlar da bitsin geleceğim" dedi. Daha sonra babamın telefonu çaldı. Telefonda babam Muhammed'le konuştu. Muhammed babama telefonda, "50 metre ötemizde bomba atıldı" dedi. Son sözü "babam" oldu" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Gazi Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Gazi Üniversitesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

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