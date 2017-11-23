Gazi Üniversitesi’nde Türkmenistan Rüzgarı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" kitabını Gazi Üniversitesi'nde tanıtıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" kitabını Gazi Üniversitesi'nde tanıtıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un "Türkmenistan Büyük İpek Yolu'nun Kalbi" adlı kitabının tanıtımı için konferans düzenledi. Gazi Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Mimar Kemalettin Salonu'nda gerçekleştirilen program Rektör İbrahim Uslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlıyev, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yalçın Topçu, yaptığı konuşmada Türkmenistan'ın tıpkı Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi Anadolu Türklerinin ata yurdu olduğunu belirterek, "Biz her birimiz Tanrı Dağı'ndan inen ataların çocukları ve bir milleti valideyiz" dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanının çok değerli bir eser kaleme aldığını aktaran Topçu, "Türkmenistan'ın Arka Dağı, bizim tarihi yolumuz olan dünyaya hem güvenliği, hem refahı, hem adaleti hem de özgürlükleri götürdüğümüz, sadece ekonomik noktadan değil, kültürel anlamda da insanlık için çok ciddi anlamlar ifade eden İpek Yolu'yla ilgili çok ciddi bir eser kaleme almış" şeklinde konuştu.

"Türkmenistan kendi coğrafyasında da merkez olduğu gibi dünyanın da çok önemli stratejik bir merkezidir"

Türkmenistan'ın hem bölgesi için hem de dünya için stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu aktaran Topçu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkmenistan kendi coğrafyasında da merkez olduğu gibi dünyanın da çok önemli stratejik bir merkezidir. Bu çerçevede Türkmenistan geniş topraklarının yanı sıra Avrupa'nın da doğal gaz tedarikçisi olup, aynı zamanda Hazar Denizi'nde bulunan doğal gazın Basra Körfezine taşınması için geçiş ülkesi niteliği taşımakta Bu nedenle çok önemli stratejik öneme sahip bulunmaktadır."

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan kökleri 1926 yılına dayanan Gazi Üniversitesi'nin, deneyimli ve nitelikli akademik kadrosuyla Türkiye'nin lider üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, "Üniversitemiz bu yıl eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan akademik açılış yılı töreninde ülkemizin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilmiş ve bugüne kadar sürdüre geldiği başarılarını taçlandırmış bir üniversitedir. Plan ve programlarımızı bunun yüklediği sorumlulukla yapmakta, bu bilinç özveri ve azimle çalışmalarımızı sürdürerek yolumuza devam etmekteyiz" açıklamalarında bulundu.

Konferansın ardından davetlilere Türkmen pilavı ikram edildi.