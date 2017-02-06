Gaziantep 1. Amatör Lig

Gaziantep 1. Amatör A Grubu 15. haftasında kendi sahasında Gazisarayspor'u konuk eden Yavuzelispor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Gaziantep 1. Amatör A Grubu 15. haftasında kendi sahasında Gazisarayspor'u konuk eden Yavuzelispor, rakibine 3-1 mağlup oldu.

1. Amatör Lig A Grubu 15. haftasında Yavuzelispor kendi sahasında Gazisarayspor ile karşı karşıya geldi. Yavuzeli İlçe Stadı'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmada, maçın 35. dakikasında Mücahit Fatih Çelik'in attığı muhteşem röveşata golüyle Yavuzelispor 1-0 öne geçti. Maçın 42. dakikasında Gazisarayspor'da Fikrican Emanet'in attığı gol ile mücadeleye 1-1 eşitlik geldi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili ataklar geliştirmesine rağmen ikinci golü bir türlü bulamayan ev sahibi Yavuzelispor kalesinde 70 ve 87. dakikalarda Metin Arslan ve Mehmet Karakuş'un ayağından bulduğu gollerle mücadelede 3-1 geriye düştü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç konuk Gazisarayspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.