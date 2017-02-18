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Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Cumhurbaşkanı İçin Hazırlandı

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Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Cumhurbaşkanı İçin Hazırlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış ve mitingi gerçekleştirileceği Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hazırlıklarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış ve mitingi gerçekleştirileceği Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hazırlıklarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Gaziantep'te toplu açılış töreni ve miting gerçekleştireceği 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hazırlıklarda sona gelindi. Bayraklarla donatılan meydan, protokol girişi ve güvenlik noktaları için barikatlarla çevrildi.

Meydandaki çalışmalar hakkında bilgi veren Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Coskun Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanımızı ağırlamak üzere son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Arkadaşlarımız platformu ve ses sitemlerini hazır hale getirecek. Polis ekiplerimiz meydanın çevresine barikatlar koyacak. Meydan Türk bayraklar ile donatılacak. Havalimanından tutun Şehitkamil, Şahinbey ve diğer ilçelere kadar tüm hazırlıklarımız sıkı bir şekilde sürüyor. Allah'ın izniyle yarın Cumhurbaşkanımızı burada en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların açılışını da gerçekleştirecek.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Cumhurbaşkanı İçin Hazırlandı

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Cumhurbaşkanı İçin Hazırlandı

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Cumhurbaşkanı İçin Hazırlandı

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Cumhurbaşkanı İçin Hazırlandı

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