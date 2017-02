Gaziantep Arena’da Zorlu Randevu

Ligde düşme potasında yer alan Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

Ligde düşme potasında yer alan Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. İki ekip lig tarihinde 62'nci randevuya çıkacaklar.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son iki maçta 4 puan toplayarak küme düşme potasından kurtulma adına taraftarlarına umut veren Gaziantepspor, yarın sahasında hafta için Krasnodar ile evinde 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bülent Uygun'dan çağrı

Gaziantepspor Teknik Direktör Bülent Uygun, hafta içinde yapmış olduğu açıklamada, kazanmak için sahada her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Hem de bütün takımla, benliğimizle her şeyimizle kazanıp takım olarak hem şehir olarak havaya girmeyi ve bununla aldığımız 3 puanla birlikte de önümüzdeki haftalara umutlu ve huzurlu bir günler geçirmeyi ve hayalimiz olan kümede kalmayı gerçekleştirecek en büyük adımlardan biri olarak görüyoruz. Ben futbolcu kardeşlerime inanıyorum. O yüreği o mücadeleyi o hırsı göstereceklerdir. Taraftarımızdan da o gün bütün stadyumu doldurmalarını ve bu kardeşlerime son dakikaya kadar destek olmaları kazanma adına da onlarla birlikte sahada mücadele etmelerini istiyorum. İnşallah kazanacağız. Bizim rakibin gücü değil, biz ne yapabileceğimize bakıyoruz. Oyun felsefimiz, sistemimiz, taktiğimiz, her şeyimizle bu hafta içinde hazırlanacağız. Kazanma adına sahada yüreğimizle hep beraber olacağız" şeklinde konuştu.

62. randevu

Gaziantepspor ile Fenerbahçe lig tarihinde 62'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 41'e 11 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 9 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 128, Gaziantepspor ise 59 gol attı.

Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin evinde oynanan maç sarı-lacivertliler Emenike ve Josef De Souza'nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etmişti. O maçta da kırmızı-siyahlıların tek sayısını Nabil Ghilas kaydetti.

5 maçtır yenemiyor

Gaziantepspor, evinde oynadığı son 5 maçta Fenerbahçe'yi mağlup edemedi. Söz konusu son 5 resmi müsabakada 4 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar 1 maçtan da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Spor Toto Süper Lig'in 22.hafta karşılaşmasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele yarın saat 19.00'da Gaziantep Arena'da oynanacak. Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı maçta, yardımcı hakemler Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen olacak.