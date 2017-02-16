Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ: “Hayır Diyenler Türkiye’de Parlamenter Demokrasiyi Savunuyorlar”

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "Hayır diyenler Türkiye'de parlamenter demokrasiyi savunuyorlar" dedi.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "Hayır diyenler Türkiye'de parlamenter demokrasiyi savunuyorlar" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, Türk halkının parlamenter demokrasi, çoğulcu rejim ile otoriter kuvvetler birliğine dayanan bir rejim arasında seçim yapacağını söyleyerek, "hayır" diyen muhalefetin engellemelere maruz kaldığını öne sürdü. Özdağ, "Muhalefetin de kendisini açıklamasının yollarını demokratik, hukuk devleti içerisinde sağlayın. Bu sizin göreviniz. Bu anayasa ve yasalardan kaynaklı göreviniz ve bizim de hakkımız. Öte yandan bir yandan halktan korkuyorlar, ama şimdi bu halktan korkularını başka boyuta taşıyarak, propagandalarında neden "evet" dediklerini izah etmek yerine terör örgütleri "hayır" diyor, terör örgütleriyle paralel, aynı çizgide şeklinde propaganda yapıyorlar. Bu propagandayı Adalet Bakanı, Başbakan, "hayır" diyenleri darbecilikle, darbecilerle aynı çizgide olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı yapıyor. "Hayır" diyenler Türkiye'de parlamenter demokrasiyi savunuyorlar. "Hayır" çıktığı takdirde parlamenter demokratik rejim devam edecek. "Hayır" diyenlerin terörist örgütlerle aynı şeyi savunduğunu söylemek demokrasi tarihinde yapılmış en büyük terörizm güzellemesidir" dedi.