Gaziantep Basketbol, Cameron Clark’a İmza Attırdı

Gaziantep Basketbol, prensipte anlaşmaya vardığı Cameron Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Basketbol, prensipte anlaşmaya vardığı Cameron Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı 26 yaşında ve 2.01 boyundaki ABD'li oyuncu Cameron Clark ile masaya oturdu. Fransa Pro A'da Chalon takımında forma giyen ve 44 maçta oynayan Clark, 17.5 sayı, 5.8 ribaunt, 2.2 asist ortalaması elde etti. Clark, FIBA Europe Cup'ta ise 20.0 sayı, 6.2 ribaunt, 1.8 asist ortalaması ile takımın liderliğini üstlenmişti.