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Gaziantep Basketbol Gelişim Takımı Sağlık Kontrolünden Geçti

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Gaziantep Basketbol Gelişim Takımı Sağlık Kontrolünden Geçti
Gaziantep Basketbol A takımında sonra Gelişim Takımı da Medicalpark Hastanesin'de Sağlık Kontrolünden geçti.

Gaziantep Basketbol A takımında sonra Gelişim Takımı da Medicalpark Hastanesin'de Sağlık Kontrolünden geçti.

Gaziantep Medicalpark Hastanesi ile Gaziantep Basketbol Takımı ile yapılan Sağlık Sponsorluğu sözleşmesinden sonra, Gaziantep Basketbol Gelişim Takımı oyuncuları da sağlık kontrolünden geçti. Kan örnekleri alınarak, değerleri ölçüleri alınan oyunculara, dahiliye, kardiyoloji muayenelerinden sonra efor testi yapıldı.

Gaziantep Medicalpark Hastanesi yetkilileri spora ve sporculara olan desteklerinin devam edeceğini belirterek sağlık taramalarından geçen genç basketbolculara başarılar diledi.

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