Gaziantep Bu Sezon En Farklı Mağlubiyetini Aldı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor'a farklı yenilen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Vedat Özsoylu açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor'a farklı yenilen Gaziantepspor'da Teknik Direktör Vedat Özsoylu açıklamalarda bulundu. Özsoylu, "İkinci yarıda goller gelince dağıldık" değerlendirmesinde bulundu.

TFF 1. Lig'de 15. hafta geride kalırken, Gaziantepspor en alt sıradan bir türlü kurtulamadı. Bu hafta Eskişehirspor deplasmanına konuk olan Gaziantepspor, sahadan 7-0 yenik ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantepspor Teknik Direktörü Vedat Özsoylu, "Eskişehir'in gücünü biliyorduk. Ona göre dengeli başladı oyun, ortada gidiyordu. 20. dakikada gol kaçırdık, dönen top geldi bize penaltı oldu. Penaltı pozisyonundan sonra bozulduk. İkinci golü yedik. Sonra üçüncü golde takım olarak çözüldük. İkinci yarı çocukları biraz toparlamaya çalıştık. Ama ikinci yarıda goller gelince dağıldık. Eskişehir takımını kutluyorum. Bizim takımda eksiklikler belli. Genç çocuklar, bugün yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalıştılar. Biraz daha iyi duruma gelmemiz lazım. Bütün arkadaşlarım elinden geleni yaptılar, teşekkür ediyorum hepinize" diye konuştu.