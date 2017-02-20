Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oyun Ve Oyuncak Müzesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Tarihi Bey Mahallesinde yer alan Oyun ve Oyuncak Müzesinde,...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Tarihi Bey Mahallesinde yer alan Oyun ve Oyuncak Müzesinde, yediden yetmişe herkesi geçmişe dair yolculuğa çıkarmak ve müzede yer alan atölyelerde hayal dünyalarının zenginlikleriyle kendi oyuncaklarını yapabilmelerini sağlamak için etkinlikler yapılıyor.

Gaziantep'te eskiden sokak aralarında, köylerde oynanan grup oyunları, yapılan oyuncaklar şimdi Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesindeki atölye çalışmalarıyla yeniden yaşatılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel oyunlar ve oyuncak kültür, gelecek nesillere aktarılırken, bir taraftan da çocukların yaratıcılıkları arttırılıyor.

Müze ziyareti ve atölye çalışmalarına yoğun katılımın yaşandığı Oyun ve Oyuncak Müzesinde, sahip olduğumuz kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmaya yönelik atölyeler etkinlikler devam ediyor.