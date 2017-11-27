Gaziantep Emniyetine Bombalı Araçla Saldırı Davasında Dosyalar Ayrıldı

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen ve 39'u tutuklu 110 sanığın yargılandığı davada verilen...

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen ve 39'u tutuklu 110 sanığın yargılandığı davada verilen ara kararda, duruşmanın 8 ayrı dosya halinde görülmesine karar verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla düzenlenen saldırı ile ilgili 39'u tutuklu 110 sanığın yargılanmasına bugün gerçekleştirilen ikinci celse ile devam edildi. Duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme tarafından alınan ara kararda, yargılamanın selameti açısından 110 sanıklı davanın 8 ayrı dosya halinde görülmesine karar verildi. Polisin operasyonunda kendisini patlatan örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz'ın da bulunduğu 18 sanığın ana dava olarak devam edeceği, Yunus Durmaz'ın sağ olarak yakalanan ve tutuklu bulunan kardeşi Hacı Ali Durmaz ile Ahmet Çalıkuşu'nun ise tekli dosyalar halinde yargılanacağı belirtildi. İstanbul Beyoğlu'ndaki "canlı bomba" eylemini gerçekleştiren Mehmet Öztürk'ün kardeşlerinin yer aldığı 22 sanığın da ayrı bir dosya ile yargılamasına devam edilecek.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Feysel Dağtekin, İbrahim Halil Karakayış, Müslüm Yulafçı ve Halil İbrahim Kiraz'ın "ev hapsi" ile tahliyesine, diğer 35 sanığın tutukluluğunun devamına ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Davada ayrıca sanıklara ait tape kayıtlarının incelenmesine ve bazı sanıklar hakkında HTS kayıtlarının istenmesine karar verildi.