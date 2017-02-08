Gaziantep “Gazilik” Unvanını Kutladı

Gaziantep'e "Gazilik" unvanının verilişinin 96. yıl dönümü yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'e "Gazilik" unvanının verilişinin 96. yıl dönümü yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlki Kavaklık Parkı içinde yapılan etkinliğe Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, sporcu öğrenciler, öğretmenler ve görevliler katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği kors yarışmaları ile gerçekleşen kutlamalar gün boyunca devam etti. Küçük kızlar kategorisinin yarış startını veren Şimşek ve beraberindeki ekip daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan törenlere katıldı. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve Türk bayrağına "Gazilik" madalyasının toka edilmesinden sonra günün önem ve anlamına dair açıklamalarda bulunuldu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Bu arada yapılan kros yarışlarına bin 162 sporcu başarılı olmak için yarışmalarda tek döktü. Yarışmalar sonucunda 2 bin metre küçük erkeklerde; Onur Arslan birinci, Abdülkadir Efe ikinci, Müslüm Tolu üçüncü, yıldız kızlarda; İlayda Aynur Girgin birinci, Zeliha Özmen ikinci, Birgül Beken ise üçüncü olarak dereceye giren sporcular oldu.

3 bin metre yıldız erkeklerde; Selman Adıman birinci, Yılmaz Bülent Dinler ikinci, Yakup Demir üçüncü, genç kızlar 3 bin metrede; Emine Yılmaz birinci, Nursena Demiralay ikinci, Fatma Eken ücüncü oldu. Genç erkekler 4 bin metrede ise, Süleyman Toker birinci, Hasan Hıdır ikinci, Deniz Derviş Zer üçüncü olarak dereceye giren sporcular oldular.

Bin 500 metre küçük kızlarda Hatice Kılıç birinci, Esma Nur Başaltı ikinci, Hatice Bakır ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculardan birincilere 250 TL, ikincilere 200 TL, üçüncülere 150 TL'lik alış veriş çeki ile kupa, madalya ve kırtasiye malzemesinden oluşan bir set hediye edildi.