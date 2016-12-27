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“Gaziantep Kent Arşivi” Kuruluyor

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“Gaziantep Kent Arşivi” Kuruluyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle "Gaziantep Kent Arşivi" kuruluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle "Gaziantep Kent Arşivi" kuruluyor.

Kentin tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleri, fotoğrafları, kitapları, eski gazeteleri kısaca kentin hafızasının yer alacağı arşivin kurulması için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Arşivin kurulmasının Gaziantep için önemli bir kazanım olacağını belirten Şahin, "Kültürel mirası yarınlara taşımak için şehir hafızası oluşturmalıyız. Önemli bir görev. Şehir hafızası, şehir kimliğini hep beraber yarınlara taşımalıyız. Bu üzerimize emanet ve bir borç"dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete sunulan Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi (eski adliye binası) içerisinde yer alacak "Gaziantep Kent Arşivi"nin kurulma çalışmaları devam ediyor.

2017'nin başında kullanıcılar erişime ulaşabilecek

Kent arşivi çalışmaları devir teslim protokolü sonucunda 2017 yılının başında kullanıcılara erişime açılacaktır. Tüm arşiv bilgilerine dijital ortamdan ulaşılacaktır.

Arşiv oluşturulurken Başbakanlık Osmanlı Devlet arşivleri, Konya yazma eserler gibi kurum arşivleri taranıyor. Ayrıca kentlilerin ellerinde bulunan hertürlü fotoğraf, belge, efemeranın kent arşivinde yer alması için gerekli çalışmalar yapılıyor.

Osmanlı devlet arşivlerinde bulunan Gaziantep ile alakalı yaklaşık 65 bin belge ve 174 cilt Gaziantep seriye sicili kaydı kent arşivine kazandırıldı.

“Gaziantep Kent Arşivi” Kuruluyor

“Gaziantep Kent Arşivi” Kuruluyor

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