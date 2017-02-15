Gaziantep Müsiad Muşlu İş Adamlarını Kabul Etti

MÜSİAD Gaziantep Şubesi yöneticileri, Caziabe Merkezi içinde olan Muş MÜSİAD üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi yöneticileri, Caziabe Merkezi içinde olan Muş MÜSİAD üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.

MÜSİAD Gaziantep Şube binası konferans salonunda gerçekleşen toplantıya MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, MÜSİAD Muş Şube Başkanı Serhat Üzel, İpekyolu Kalkınma Ajansı Muş Koordinatörü Fuat Özkan ve iş adamları katıldı. Toplantıda Cazibe merkezlerine alınan 23 ilden bir tanesi olan Muş'a yatırım için karşılıklı istişarede bulunuldu. Bu meselenin bütün ülkenin sorunu olduğunun altını çizen MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "Cazibe merkezlerine şimdiden yatırım için başvurular başladı. Bu bölgelerde 10 bin kişiye iş imkanı hedeflenmektedir. Bu mesele bütün ülkenin sorunudur. Doğu ve Güneydoğuyu kapsayan Cazibe Merkezleri projesinin ülke ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum. Güneydoğuya baktığımız zaman terör ve yatırımsızlık arasında kısır bir döngü yaşanıyordu. Bunu kırmak için insiyatif almak gerekiyor. Bu merkezlerde topyekun bir kalkınma hedeflenmektedir. Böyle zamanlarda iş adamlarının üretmeye ve büyümeye devam etme sorumluluğu vardır. Muş işadamlarına bu toplantı için teşekkür ediyorum" dedi.

Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay ise, "İş adamlarımız Muş'taki yatırım ortamlarını Gaziantepli iş adamlarımıza anlatmaya çalıştılar. Bizde Ortadoğu da büyük bir nam salmış milyarlarca dolar ihracatı olan Anadolu da Türkiye de bir başarı elde etmiş Gaziantep'in tecrübesini Muş'a taşımak için buradayız" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Muş Şube Başkanı Serhat Üzel Gaziantep'in durumunun bizler için özel olduğunu, Gaziantep'in dünyaya ensarlık yaptığını söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Muş Koordinatörü Fuat Özkan Muş'un coğrafik ve ekonomik özellikleriyle ilgili katılımcılara sunum yaptı.