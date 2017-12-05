Gaziantep-nizip Karayolunda Bir Minibüs İle Kamyonet Çarpıştı. Kazada Her İki Araçta Bulunan 5 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı. Kazanın Ardından Yarılılar Hastanelere Kaldırılırken, D-400 Karayolu Ulaşıma Kapandı. Cumhuriyet Sav

IHAAW085706-ASA/05-12-2017 - Gaziantep-Nizip karayolunda bir minibüs ile kamyonet çarpıştı.

IHAAW085706-ASA/05-12-2017 - Gaziantep-Nizip karayolunda bir minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yarılılar hastanelere kaldırılırken, D-400 karayolu ulaşıma kapandı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yapıyor. 05.12.2017 08:57:06 TSI NNNN