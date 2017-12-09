Gaziantep Savunması Ve Kahramanlık Panoraması Müzesi’nin Temeli Atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nin temeli, Başbakan Yardımcısı Mehmet...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nin temeli, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen görkemli bir törenle atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 96 yıl önce kefenden yapılan Türk bayrağının dalgalandığı Antep kalesinin yanına Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nin çok yakışacağını söyledi.

Dünya'da eşi benzeri olmayacak Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nde, milli mücadele döneminde şehrini, milletine, bayrağına olan bağlılığın verdiği güç ve azimle işgal kuvvetlerinden kurtaran kahramanların, verdikleri mücadele ve hikayeler yer alacak. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan Anteplilerin, bu kahramanlığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan çalışma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından ete kemiğe büründürülecek.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten Şahin'e teşekkür

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, son yıllarda Gaziantep'in sadece bir sanayi ve ticaret merkezi olarak değil, aynı zamanda tarihine sahip çıkan büyük bir kültür merkezi olma yolunda çok önemli eserlere imza attığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Düşman işgaline karşı bayrak için, millet için, vatan için atalarımız destansı bir mücadele vermiş başarmışlar, güçlü Türkiye'nin kurulmasında büyük bir rol oynamışlar. 1'inci Dünya Savaşı sonrasında verdiğimiz mücadeleyle imkansızı başardık. Bu yüzden Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi çok anlamlı. Bu müze o günkü milli mücadelemizdeki kahramanlıklarımızı yansıtacak bize güçlü bir tarih bilinci verecek. Biz geçmişimizle kopuk değiliz geçmişimizden dersler çıkarttık. Şimdi birbirimize çok güçlü şekilde sarılacağız, bir, beraber ve güçlü olacağız, ancak bu şekilde bu zor coğrafyada yeni oyunların oynandığı bir dönemde başarılı olabiliriz. Ekonomide, sanayide ve savunmada seferberlik zamanı, çok şükür her yönüyle geçmişle karşılaştırılamayacak kadar çok güzlü bir ülkeyiz. Bu müzeyle şehitlerimizi gazilerimizi minnetle rahmetle anmakla kalmıyoruz kahramanlıklarımızı hikayeleştirerek bundan sonraki nesiller için de müzemiz bir ilham kaynağı olacak. Bu eserlerle şehrimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlenecektir. Ortak tarih, ortak medeniyet ve gelecek Türkiye vizyonu etrafında milletimizi, şehrimizi çok güçlü bir biçimde kenetleneceğiz. 27 Aralık 2018'de bu müzemizi açmış olacağız" dedi.

DİJİTAL ALTYAPI OLUŞTURULACAK

Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantep'i dördüncü sanayi devrimine hep birlikte hazırlayacaklarını vurgulayarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya'nın önde gelen danışmanlık firmalarıyla Gaziantep'in dijital altyapısının oluşturulmasında büyük bir çaba içerisinde bulunuyor. Bu en az savunma kadar önemli bir alan. Gaziantep sanayisinin dönüşümü için de çabalıyoruz. Gaziantep sanayisi güçlenirse Türkiye'nin sanayisini güçlenmiş olur. Böylece daha çok aş ve iş için imkan oluşturmuş oluruz. Türkiye'ye 1974'de ambargo koyanlar aslında Türkiye'nin önünü açmışlar. Bugün bu ayak oyunları kuranlara çok güçlü cevap vereceğiz. Savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 60'ları açmış durumda. Çok değil 15 yıl öncesine kadar ihtiyaçlarımızın yüzde 75'ini ithal ediyorduk. Aslında Gaziantep sanayisi savunma sanayisine odaklanabilir. Dünya ciddi bir değişimden geçiyor, yapay zeka alanı 4'üncü sanayi devrimi bağlamında ülkemiz için çok kritik etkileri olabilecek bir alan. Onun için eğitimi önceledik, eğitimli Gaziantep'in başaramayacağı hiçbir şey yok. Şehrimiz eğitim alanında da büyük bir hamle içerisinde derslik ve öğretmen sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı, bizim önceliğimiz kaliteli beşeri sermaye stokuna sahip olmaktır, eğer buna sahip olursak ne petrole ne de başka şeye ihtiyacımız olur" şeklinde konuştu.

TARİH BİLİNCİ SANAT ESERİYLE BİRLEŞECEK

Şahin, "Tanklarıyla tüfekleriyle güçlü ordularıyla gelen düşmanlara karşı aklımızla imanımızla cesaretimizle halkımız çok sağlam durdu. Bu duruş karşısında çok önemli bir zafer elde ettik. Bizim için 25 Aralık, ikinci bir Çanakkale Zaferi, ikinci Plevne Deniz Zaferi, ikinci bir kurtuluş mücadelesidir. Bu yüzden şanlı şerefli günümüzü ayımızı yılımızı gençlere iyi anlatmamız lazım. Tarih bilincini iyi oluşturmamız lazım. Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi gazi şehrimize çok yakışacak diye düşündük. Belediye bünyesinde bir tarih kurulu oluşturduk. Nedir bizi farklı kılan, nedir bizi gazi yapan, nedir bize istiklal madalyası verdirten güç? Bu gücü ortaya çıkartmak için büyük bir çalışma başlattık. Tam bir sivil toplum mantığıyla güzel bir çalışmanın alt yapısı oluşturduk. Panorama Müzesi Fetih 1453 ve Sivas biolab panorama müzesi Türkiye'nin iki önemli müzesidir. Biz büyük bir iddiayla söylüyoruz. Fetih 1543 ofset baskıdır, Anıtkabir'de yapılan yağlı boya sanat eseriyle 11 aylık mücadele büyük bir şekilde geleceğe taşınacak tarih bilinci sanat eseriyle birleşip, 96 yıl önce kefenden yapılan Türk bayrağının dalgalandığı Antep kalesinin yanına yakışacak olan panorama müzesini birlikte başaracağız. Bu çok önemli unutmayacağız unutturmayacağız. O yüzden 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yarım saat içerisinde on binler demokrasi meydanını doldurdu. Nasıl atalarımız tarih yazdıysa o karanlık geceyi aydınlık sabaha onun torunları eriştirdi. Vatan için, bayrak için, ezan için bastığımız toprakların ne olduğunu bilerek "muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur" sözünü yeniden ispatladık" ifadelerini kullandı.

Günümüzde ekonomik savaşların yanı sıra bilgi ve teknolojik savaşların yaşandığını hatırlatan Şahin, tarihte yaşanan kahramanlık destanlarının bilgi ve teknolojiyle yoğurulması gerektiğini bildirdi.

Ekonomik savaşlarda işi bilenlerle yola devam edilmesinin önemine değinen Şahin, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e güvendiklerini aktardı.

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin "Dostlarınızı üzmeyin, dostlarınızın canını sıkmayın ki düşmanlarınızla baş edesiniz" sözünü anımsatan Şahin, "İç barışı sağlama zamanı, kendi ortak değerlerimiz için güçlü olma zaman, iri ve diri olma zamanı. Gaziantep modeliyle biz bunu başarıyoruz. Valimle milletvekillerimizle sivil toplum kuruluşlarıyla Gaziantep, Türkiye'nin 2023 hedefine en yakın ildir. Güçlü birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise, Antep mücadelesinde 6 bin 317 şehit verildiğini anlatarak, "Yüce meclisimiz 8 Şubat 1921 yılında bize verilen gazilik unvanı kadar önemli bir manevi marka yoktur. Gaziantep tarihine Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi ile yeni bir sayfa açıyoruz" sözlerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise Gaziantep'in yürüttüğü çalışmalarla geçmişine sahip çıktığını vurgulayarak, Gaziantep milli mücadele ruhunu Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'yle geleceğe taşıyacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i yürüttüğü çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüllerden dolayı kutlayan Koçer, yapılan her işin sonunda karşılığını bulduğunu kaydetti.

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nin de ilerde ödüle layık görüleceğini belirten Koçer, Başkan Şahin'e ve ekibine geleceğe bırakacağı bu ölümsüz eserden ötürü teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, son günlerde ortaya atılan fitne, fesat ve dedikodunun yaygınlaştığı bir dönemde böylesi önemli bir eseri ortaya koymasının anlamlı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Tarih Kurulu Başkanı Doktor Samet Bayrak ise Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'ne yönelik çalışmaları anlattı.

Protokol, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çiçek'in okuduğu duanın ardından butona bastı, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi'nin temelini attı.

GAZİANTEP SAVUNMASI VE KAHRAMANLIK PANORAMASI MÜZESİ HAKKINDA

Gaziantep Kalesi yakınlarında, yıkılan askeri lojmanların yerine kurulacak olan müze, 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda panoramik bir yağlı boya çalışması olacak. Müzede ayrıca diorama kısımlarıyla sosyal donatılardan oluşan bölümler de yer alacak. Gaziantep'in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. 12 dönüme kurulacak olan panoramada, 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda kademeli geçişlerle bin 133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatacak hatta içinde hissettirecek. Panoramaya giriş, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak olup, panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümü ile görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.