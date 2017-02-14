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Gaziantep Üniversitesinde Yenilenebilir Enerji Konferansı

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Gaziantep Üniversitesinde Yenilenebilir Enerji Konferansı
Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile yürütülen "Yenilenebilir enerji için sürdürülebilir...

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile yürütülen "Yenilenebilir enerji için sürdürülebilir ortaklık projesi" konulu konferans düzenlendi.

Taşev eğitim Kültür ve Gençlik Derneği tarafından Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile yürütülen "Yenilenebilir enerji için sürdürülebilir ortaklık projesi" konulu konferansın moderatörlüğünü Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaptı. Atatürk Kongre Merkezinde başlayan konferansa GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Büyükşehir Genel Sekreteri Deniz Köken akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan GAÜN Rektörü Ali Gür enerjiye her geçen gün bir gün öncesinden daha fazla ihtiyaç olacağını belirterek, "Türkiye büyük bir ülkedir. Onun için her geçen gün bugünden daha fazla enerjiye ihtiyacı olacak. Çevremizde petrol yatakları ve doğalgaz yatakları var ama bizde olmadığı varsayılıyor. Aslında ülkemiz büyük bir enerji yatağının üstündedir. Ama maalesef enerjimizi bir birimizi yıpratmakla harcıyoruz. Gerekirse Nükleer enerjide yapılacak Hes'te yapılacak ama önceliklikli olarak çevre koruma bilinciyle geri dönüşümü nedeniyle rüzgar panelleri ve güneş panelleri kuracağız" dedi.

Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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