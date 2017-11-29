Gaziantep Valiliğinden Toplantı Ve Yürüyüş Yasağı

Gaziantep'te Ocak ayı sonuna kadar açık yer toplantısı, basın açıklaması ve yürüyüş yasaklandı.

Gaziantep'te Ocak ayı sonuna kadar açık yer toplantısı, basın açıklaması ve yürüyüş yasaklandı.

Gaziantep Valiliği yapılan açıklamada Olağanüstü Hal Kanununu kapsamında Aralık 2017-01 Ocak 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak "Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb." etkinlikler yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Aralık 2017 - 01 Ocak 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler, Şahinbey, Şehitkmil ve Oğuzeli İlçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi.