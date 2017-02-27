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Gaziantep Vergi Dairesi Başkan Vekili Halil Tekin, Gso Ziyareti

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Gaziantep Vergi Dairesi Başkan Vekili Halil Tekin, Gso Ziyareti
Gaziantep Vergi Dairesi Başkan Vekili Halil Tekin, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkan Vekili Halil Tekin, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile makamında bir araya gelen Tekin, günün anısına bir buket çiçek sundu. Toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve tüm kesimlere benimsetilmesi amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının "Vergi Haftası" olarak kutlandığını anımsatan Tekin, devletin bütçesinin temelini vergi gelirlerinin oluşturduğunu söyledi. Bütün sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini, GSO'nun da en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Tekin, sanayi kenti olan Gaziantep'in vergi gelirindeki önemini dile getirdi. GSO Başkanı Konukoğlu da görevlerini başarıyla yürüten Vergi Dairesi çalışanlarına teşekkür ederek, Vergi Haftası'nı kutladı. Toplumda sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmanın öneminden bahseden Konukoğlu, vergilerin devletin vatandaşa sunduğu hizmetleri yerine getirebilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Adnan Ünverdi ve Cevdet Akınal ile Yönetim Kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu.

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