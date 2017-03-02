Gaziantep’in Anıt Ağaçları Belirlendi

TEMA Vakfı, Fıstığımız Bol Olsun projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gaziantep'te 12 adet Antep fıstığı "Anıt ağaç" adayı tespit...

TEMA Vakfı, Fıstığımız Bol Olsun projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gaziantep'te 12 adet Antep fıstığı "Anıt ağaç" adayı tespit etti. TEMA Vakfı, ağaçların anıt ağaç statüsüne alınması için Gaziantep Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Yaşları 400 ile 800 arasında değişen Antep fıstığı ağaçları, aynı zamanda bölgenin tarihine ve kültürüne tanıklık etme özelliği taşıyor. Binlerce yıldır Antep fıstığı üretimi yapılan bölgede hem kültürün hem de gen kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında çok yaşlı Antep fıstığı ağaçlarının özel bir önemi bulunuyor.

TEMA Vakfı uzmanları tarafından "Anıt ağaç" adaylarını belirlemek üzere çok sayıda Antep fıstığı ağacında ölçüm ve gözlem yapıldı. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Keşrobası köyünde 7, Göbek köyünde 4 ve Nizip ilçesine bağlı Tosunlu köyünde 1 adet olmak üzere toplam 12 ağacın anıt ağaç adayı olabileceği tespit edildi. Çevre, çap, boy, tepe çapı, dallık, kovukluk, çürüklük, sürgün yoğunluğu, yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak ölçümler ve değerlendirmeler yapıldı. Ağaçların bulunduğu yerlerin koordinatları tespit edilip fotoğraflandı. Elde edilen bilgiler, ağaçların envanter karnelerine işlenerek anıt ağaç başvurusu yapıldı.