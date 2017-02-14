Gaziantepli Kadınlar Şehitler İçin Mevlit Okuttu

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar, şehit asker ve polisler için mevlit okuttu.

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te sosyal medya üzerinden örgütlenen kadınlar, şehit asker ve polisler için mevlit okuttu.

"Gaziantepli avradlar" sloganı ve ismiyle sosyal medya hesabı üzerinde örgütlenen kadınlar, Fırat kalkanı Harekatı'nda ve Gaziantep savunmasında yaşamını yitiren şehitleri anma programı düzenledi. Gaziantep İl müftülü Konferans salonunda bir araya gelen kadınlar, Gaziantep savunmasında şehit düşen kadınları da unutmadı. Kadınlar okunana mevlidin ardından şehitler için dualar etti. Mevlit öncesi konuşma yapan Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman, sosyal medyada toplanan kadınları, vatan, bayrak ve millet uğruna şehadet şerbetini yudumlayan şehitlerin anısına anma programı düzenlediğini kaydetti. Düzenlenen mevlidin Müslüman ve Türk kadının önem ve değerini bir kez daha gösterdiğini belirten Yaman, "Savaş mermilerini hazırlayan annelerimiz elbette kurtuluş savaşında da peygamberimiz zamanında bugüne kadar Hz.Fatma ve Hz.Hatice annelerimiz gibi sizlerden her biriniz yüreği imanla, Kur'an ve sevgiyle dolu. Her birimiz de Anadolu, vatan ve bayrak sevgisi var" diye konuştu.

Program okunan ilahilerle sona erdi