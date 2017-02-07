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Gaziantepli Şerbetçiden Finlandiya’ya Meyan Kökü Tepkisi

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Gaziantepli Şerbetçiden Finlandiya’ya Meyan Kökü Tepkisi
Türkiye'nin bazı bölgelerinde şerbeti yapılan meyan köküyle ilgili Helsinki Üniversitesinin ortaya attığı meyanın zeka geriliğine yol açtığı iddialarına...

Türkiye'nin bazı bölgelerinde şerbeti yapılan meyan köküyle ilgili Helsinki Üniversitesinin ortaya attığı meyanın zeka geriliğine yol açtığı iddialarına Gaziantepli şerbetçiden cevap geldi.

Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi yaptığı bir araştırma sonucunda, "Hamilelik döneminde bu kökün kullanıldığı gıdaların aşırı tüketimi, çocuklarda belirli oranda zeka geriliğine neden oluyor. Tansiyon ve kalp hastaları da dikkat etmeli" iddiasında bulunmuştu.

Gaziantepli şerbetçi Halil Gezer ise asırlardır şerbet yaptıklarını ve kendi ailesinin yanı sıra Gaziantep'in her noktasında binlerce litre sattıklarını belirterek, "Eğer meyan kökü zeka geriliğine neden olsaydı başta ben ve ailem olmak üzere bütün Antep geri zekalı olurdu. Ancak bunun aksine dünyanın en başarılı sanayicileri, düşünürleri, siyasetçileri ve sanatçıları Gaziantep'ten çıkmıştır. Bana 7 babadan gelen bir gelenekle yaptığım bu şerbeti kendi çocuklarıma ve torunlarıma da içiriyorum, şimdiye kadar sülalemizde bu sebepten kaynaklanan bir hastalık görülmedi" diye konuştu.

"Zararlı değil, her derde devadır'

Helsinki Üniversitesinin meyan kökünün zararlı olduğu iddiasının aksine astım, grip, ülser, mide-bağırsak krampı, iştahsızlık, prostat gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Halil Gezer, "Fabrikasyon olarak hazırlanan meyan şerbetine katkı maddeleri ve kimyasallar katılırsa ancak sağlığa zararlı olabilir" ifadelerini kullandı.

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