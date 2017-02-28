Gaziantepli Tekvandocular Şampiyonluk Yolunda

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programı kapsamında 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na...

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programı kapsamında 1-5 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Merve Kaya, Muhammet Emin Tabur, Ekrem Hindioğlu, Hatice Kübra Bulmuş şampiyona için son hazırlıklarını tamamladı.

Sporcuları son antrenmanlarında ziyaret eden Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir çalışmalar hakkında antrenör Cuma Tabur'dan bilgi aldı.

Tekvando sporu ile uğraşan ve 7 yıl boyunca aldığı derece ve madalyalarla ailesinin gurur kaynağı olan 17 yaşındaki Merve Kaya, Özel Anka Hastanesinin de desteği ile başarısını sürdürüyor. Gaziantep Gazikent Spor Salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda sporcunun katıldığı Ümitler Tekvando İl seçmelerinde çok iyi bir performans sergileyen Merve Kaya, rakiplerini yenerek birincilik elde etti. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kaya, son hazırlıklarını antrenörü Cuma Tabur eşliğinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de, Merve Kaya ile birlikte Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılacak olan Muhammet Emin Tabur, Ekrem Hindioğlu, Kübra Bulmuş'un son antrenmanlarını izledi. Demir genç sporculara şampiyona öncesi moral vererek, başarılar diledi.

"Gaziantep'te spor seferberliği başlatıyoruz"

Genç sporculara destek verilmesi gerektiğini dile getiren Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, spor seferberliği başlattıklarını söyledi.

Demir sözlerinin devamında, "Merve'nin heyecanı bize de yansıyor. Spor, sanat, kültür, eğitim hepsi bir bütün. Merve de başarıyla bunların hepsini bir arada yürütüyor. Merve gelecek vaat eden bir sporcu. Ön elemeleri geçti. Umarız şampiyonada da büyük başarı elde eder ve hayallerini gerçekleştirir, biz de bu başarının gururunu yaşarız. Şu ana kadar başarılı işlere imza attı. Ben, onun Avrupa Şampiyonası'na katılacağına inanıyorum. Spor ve sporcunun desteklenmesi son derece önemli. Gaziantep'te 214 spor kulübü var. Bunların içinde aktif olan 30-35 kulübümüz var. Bunların desteklenmesi gerek. Ancak ne yazık ki spora destek yetersiz. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Merve'nin başarısının yarım kalmaması için ona sponsor oldu. Özel Anka Hastanesi yöneticilerine spor ve sporcunun yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Umarım bu duyarlı davranış diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olur. Gelecek tasavvur ediyorsak önce gençlerimizi desteklememiz, onların hayatlarını planlamamız gerekiyor. Başarılı gençlere destek olmalıyız ki, bu gençler de hem şehrimizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etsin. Biz spor seferberliği ilan edelim diyoruz. Gaziantep'te sanayicilerimizin spor ve sporcuya karşı seferberlik ruhu içerisinde olmasını istiyoruz. Eğer sporu desteklersek, gençlerimiz daha steril bir zihniyete, aklını satmayan, kiralamayan bir zihniyete sahip olacaktır. Bu da zihinsel bir devrimin başlangıcı olacaktır. Başarının böyle geldiğine inanıyorum. Her şey birbirine bağlı. Eğitim kültüre, kültür sanata, sanat spora bağlı. Bizim hedefimiz sporcunun, daha doğrusu şampiyonun efsane olması. Muhammed Ali Clay'in bir sözü vardır."Bir genci yetenekleri şampiyon yapar. Ahlakı ise efsane yapar." Biz hepsinin bir arada olduğu bir sistemde gençlerinin yetişmesini istiyoruz. Bu nedenle de Gaziantep'te spor seferberliğini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Destek ile Gaziantep'in adını dünyaya duyururuz"

Antrenör Cuma Tabur ise şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Tabur, "Yoğun bir çalışma içerisindeydik. Antrenmanlarımızı yaptık. Moral ve motivasyonumuz yüksek. Genç sporcularımızdan başarı bekliyorum. Şampiyonadan boş dönmeyeceğimize inanıyorum. Kaliteli sporcularımız var. Bu sporcularımız desteklenmediği için Gaziantep dışındaki başka kulüplere gidiyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Merve'ye el uzattı. Hastane yöneticilerine teşekkür ediyor, bunun diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmasını istiyoruz. Merve gibi çok sayıda sporcumuz var. Bunlar destek bulursa Gaziantep'in adını daha iyi yerlere taşıyabiliriz" diye konuştu.

"En büyük hayalim olimpiyatlarda şampiyon olmak"

Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 53 kg ile bayanlar kategorisinde yarışacak olan Merve Kaya, Özel Gaziantep Anka Hastanesinin desteği ile şampiyonluk yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. Avrupa Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatlarına katılmak istediğini belirten Kaya, "Birçok başarılı sporcunun sponsorluk konusunda sıkıntı yaşadığı için başarılarının yarım kaldığını biliyorum. Ben bu konuda şanslıyım. Özel Gaziantep Anka Hastanesinin bana olan desteği ile başarımı devam ettirmek istiyorum. En büyük hayalim olimpiyatlarda şampiyon olmak" dedi.

Tekvando Şampiyonasına 63 kg erkekler kategorisinde katılacak olan Muhammet Emin Tabur da, "Ben Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcusuyum. 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Yunanistan'da maç var. Dünya şampiyonası seçmesinde derece yapmak ve puan toplayarak Olimpiyatlara katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonaya 53 kg bayanlar kategorisinde katılacak olan Kübra Bulmuş ise, derece ve madalyaları bulunduğunu belirterek, "Ben de Olimpiyatlara katılmak istiyorum. Benim de hedefim Gaziantep'i Avrupa ve dünyada en iyi şekilde temsi etmek "dedi.

Gaziantep'ten Merve Kaya ile birlikte Muhammet Emin Tabur, Ekrem Hindioğlu ve Kübra Bulmuş'un katılacağı Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 1-5 Mart'ta Alanya Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek.