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Gaziantepspor, Adanspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Gaziantepspor, Adanspor Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, pazartesi günü taraftarların desteğiyle Adanaspor maçında ilk 3 puanı alarak Gaziantepspor'un temelinin başlangıcını...

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, pazartesi günü taraftarların desteğiyle Adanaspor maçında ilk 3 puanı alarak Gaziantepspor'un temelinin başlangıcını yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor ile final niteliğinde maça çıkacak olan Gaziantepspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Gaziantepspor'da hedef mutlak galibiyet. Pazartesi günü Gaziantep Arena'da ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, taraftarların desteğiyle Adanaspor maçında ilk 3 puanı alarak Gaziantepspor'un temelinin başlangıcını yapacaklarını söyledi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adanaspor maçının pazartesi olmasından dolayı seyirci yönünden çok desteğe ihtiyacı olduklarını belirtti.

"Gayet verimli bir kamp dönemi geçirdik"

Ziraat Türkiye Kupası'nda verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiklerini kampın çok verimli geçtiğini söyleyen Uygun, "Dört gün boyunca futbolcularımızı antre etmek yönünden çalışmalar yaptık. Sistemimizi onlara anlatmak adına antrenmanlar yaptık. Bununla birlikte psikolojik olarak kendi üzerilerinde oluşan entropiyi ortadan kaldırmak adına belli uygulamalar yaptık. Dolayısıyla çok yaralı Gaziantepspor için kısa ama çalışma ortamıyla bulunduğumuz konum itibariyle gayet verimli bir kamp dönemi geçirdik" dedi.

"Zor bir maç bizleri bekliyor"

Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Uygun, "Bulunduğumuz konum itibariyle aynı şekilde düşmeye oynayan iki takımın maçı zor süreçte açıkçası stratejik olarak vereceğimiz bu mücadelede gerçekten zor şartlarda mücadele etmemiz gerekiyor. Ben futbolcu kardeşlerimle geldiğimden beri onların yeteneğine, tarzına ve karakterine inanarak bu işi kabul etmiştim. Bunlardan da yine aynı şekilde pazartesi günü taraftarımızın desteğiyle o yüreklerini ortaya koyarak bismillah deyip ilk 3 puanımızı alıp ligde kalacak olan Gaziantepspor'un temelinin başlangıcını yapacağız diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"İki oyuncu ile yollarımızı ayırdık"

Takımda bazı oyuncularla transferin son gününde yollarını ayırdıklarını açıklayan Uygun, "Bruno Motta ve Daniel Kolar ile yollarımızı bugünden itibaren ayırdık. Onlara kendilerini tebliğ ettik. Dolayısıyla ben geldiğimde zaten bütün transferler bitmişti. Gerçekten bir takımın tekrar oluşturulması çok zordur. Hele takımın bu düştüğü stratejik konumdan itibaren baktığımızda gerçekten zordur. Ama çok kaliteli adamlar olduğunu inandığım bir kadro söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Kartal ve Üzülmez'e teşekkür

İsmail Kartal ve İbrahim Üzülmez'e teşekkür eden Uygun, "Onlar da birçok kez çok kaliteli futbolcular transfer ederek iyi bir kadro bana bıraktıklarını düşünüyorum. Evet, kimisi kamuoyunda dünyanın en iyi hocaları da gelse düşmüş gibi lanse etmeye çalışıyor. Biz asla düşme kelimesini artık kaldırdık. Gaziantepspor çıktığında beri düşmemiş bir takım olarak ben inanıyorum ki bu zor süreci başta Valimiz Ali Yerlika'ya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de desteğiyle de taraftarımızın o itici gücüyle arkamıza alarak Gaziantepspor'u zor süreçte olmazsa olmazı Allah'ın izniyle inşallah ligde bırakacağız" diye konuştu.

Öte yandan ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor son haftalarda ligde sergilediği performansla göz dolduruyor.

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