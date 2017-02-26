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Gaziantepspor - Fenerbahçe Maçını 14 Bin Seyirci İzledi

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Gaziantepspor - Fenerbahçe Maçını 14 Bin Seyirci İzledi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantepspor-Fenerbahçe mücadelesini 14 bin seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantepspor-Fenerbahçe mücadelesini 14 bin seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Gaziantepspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bu zorlu mücadeleyi 14 bin seyirci takip etti. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, bu önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Konuk takımın taraftarları ise maça ilgi göstermedi. Maçı izleyen az sayıda sarı-lacivertli taraftar ise yönetimi istifaya davet etti.

Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın yerel ve ulusal basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Müsabakayı, toplam 197 basın mensubu takip etti.

Van Persie, Kjaer ve Stoch getirilmedi

Son günlerde eleştiri oklarının hedefinde olan Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat, Gaziantep deplasmanına Simon Kjaer, Van Persie ve Miroslav Stoch'u getirmedi.

Uygun kadroyu bozmadı

Gaziantepspor'da Bülent Uygun, Fenerbahçe karşısına geçen hafta oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçında sahaya çıkardığı 11'i bozmadı. Kaleyi yine Victor'a emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmada Barış, Wallace, Elyasa ve Pedroso'yu görevlendirdi. Orta sahada Fatau ve Sergey'i oynatan Uygun, sağ kanatta Anis Ben Hatıra, sol kanatta ise Sefa Yılmaz'ı oynattı. Forvet arkasında Marcinho ileri uçta ise Ghilas ile Fenerbahçe karşısına çıktı.

Başkan Yıldırım gelmedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantep'e gelen kafilede bulunmadı. Mücadeleyi Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Gaziantepspor yöneticilerden Mustafa Kızıl ve Bülent Konca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve bazı Fenerbahçeli yöneticiler birlikte izledi.

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