  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Gaziantepspor - İstanbulspor Maçının Ardından

» »
Gaziantepspor - İstanbulspor Maçının Ardından
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Faik Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayarak maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demir, "İstanbulspor'un etkili oyuncuları vardı. Onları analiz etmiştik. Özellikle kanatları çok fazla kullanan ve çok fazla rotasyon yapan bir takımdı. Biz genelde alan savunmasını iyi yaptık. Kendi sahamızdaki bölgeye kadar gelmelerine zaman zaman müsaade etsek de, oradan kazandığımız toplarla pozisyona girmekti düşüncemiz. Rakibimizi ciddiye alıyorduk. İlk yarı beklemediğimiz bir anda gol yedik. Ama daha önceki maçlarda çok çabuk kopan bir Gaziantepspor vardı. Fakat bugün son dakikalara kadar maçı bırakmadılar. İkinci yarıda ise sıklaştırılmış bir oyun anlayışı ile oynadık. Kazandığımız toplarda oyunu açıp biraz daha genişlik vererek pozisyon bulmaktı. Pozisyon bulduk ama ileride çoğalamadık. Sonuçta berabere bitti. Oyuncularımızın alnından öpüyorum" dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise, "Gaziantepspor genç bir takım çok mücadele eden bir takım. Biz oyuna gayet iyi başladık ama oyunun başında golü bulduk. Devamını getiremedik bir hata yaptık ondan da gol yedik. Devre böyle bitti. İkinci yarı ise rakibimiz beraberliği yakalayınca coşkulu oynadı, skora tutundu. Biz de bunu değiştirmek adına değişik hamleler yaparak sistemi değiştirdik. Çok pozisyon yakaladık iki topumuz direkten döndü. Ama maç berabere bitti. Önümüze bakacağız. Gaziantepspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tff 3. Lig: Çanakkale Dardenel: 0 - 12 Bingölspor: 103 Aralık 2017 Pazar 15:33
  • Uefa’dan Cüneyt Çakır’a Görev03 Aralık 2017 Pazar 15:33
  • Tff 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Elazığspor: 2 (İlk Yarı Sonucu)03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Gaziantepspor - İstanbulspor Maçının Ardından03 Aralık 2017 Pazar 15:23
  • Tff 2. Lig Kırmızı Grup: İnegölspor: 1 - Tokatspor: 003 Aralık 2017 Pazar 15:13
  • Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Bursaspor: 3 (Maç Sonucu)03 Aralık 2017 Pazar 15:08
  • Tff 3. Lig. Muğlaspor: 1 - Ankara Demirsppor:103 Aralık 2017 Pazar 15:08
  • Eskigediz Gazispor Play-off’ta03 Aralık 2017 Pazar 15:08
  • Süper Lig: Gençlerbirliği: 4 - Sivasspor: 0 (Maç Sonucu)03 Aralık 2017 Pazar 15:08
  • Dosod Öğrencilerle Gizli Güzelliklerin Peşinde03 Aralık 2017 Pazar 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti