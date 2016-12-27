Gaziantepspor Kafilesi Kaza Yaptı

Gaziantepspor kafilesi, Kırklarelispor maçı sonrası zincirleme trafik kazasına karıştı.

Gaziantepspor kafilesi, Kırklarelispor maçı sonrası zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Gaziantepspor deplasmanda Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonrası stattan ayrılıp İstanbul'a yola çıkan Gaziantepspor kafilesini taşıyan takım otobüsü Basın Ekspress yolu üzerinde zincirleme trafik kazasına karıştı. Gaziantepspor takım otobüsüyle beraber üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaz sonrası Gaziantepspor'un resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kırmızı-siyahlı kafilemizin Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Kırklareli'nden İstanbul'a gerçekleştirdiği yolculuk esnasında kaza yapmıştır. Yaşanan maddi hasarlı kazada Kafilemizde endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Yaşanan gelişmeler üzerine kafilemizle ve camiamızla geçmiş olsun dileklerini paylaşan tüm kulüplerimize ve taraftarlarına, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile taraftarlarımıza hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletir, kazaya karışan diğer araçlardaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz" denildi.