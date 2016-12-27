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Gaziantepspor Takım Otobüsü İstanbul’da Kazaya Karıştı: 4 Yaralı

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Gaziantepspor Takım Otobüsü İstanbul’da Kazaya Karıştı: 4 Yaralı
Gaziantepspor'un takım otobüsüyle beraber üç aracın Basın Ekspress yolu üzerinde karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Gaziantepspor'un takım otobüsüyle beraber üç aracın Basın Ekspress yolu üzerinde karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Hızını kesemeyen takım otobüsünün çarptığı servis aracının şoförü Muzaffer Tüp, "Otobüs benim aracıma vurdu. Ben de öndekilere çarptım" dedi.

Kaza, Basın Ekspress yolu havalimanı istikameti Çobançeşme sapağında, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratli gelen ve sıkışan trafikte hızını kesemeyen Gaziantepspor'a ait takım otobüsü, önündeki servis aracına çarptı. Çarpmanın şiddeti ve şokuyla frene basamayan servis sürücüsü de önündeki araca çarpınca, dört aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında takım otobüsünde Gaziantepsporlu futbolcuların olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Takım otobüsünün çarptığı servis aracının şoförü Muzaffer Tüp, kazanın nasıl meydana geldiğini anlatarak, "Seyir halindeydik. İlk olarak Gaziantepspor takım otobüsü benim aracıma vurdu. Ben de duramadım, öndekilere vurdum. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıları ambulansla hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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